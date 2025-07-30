قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر لم تتوانَ عن إدخال المساعدات لغزة.. وحل الدولتين أساس السلام الدائم
كيف تستعد الصين لمعركة الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة؟
رئيس رابطة المدارس الخاصة: لا يحق منع الطالب من التحويل إلا في حالة واحدة
متحدث الحكومة: سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام مبكرًا | فيديو
شقيق ضحية مصحة الطالبية: أخويا مات من التعذيب.. 8 أشخاص كانوا بيضربوه
شادي سرور: المسرح المصري لم ينتهِ ويشهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا
جمال شعبان: السيدات أكثر عرضة لـ كسرة القلب من الرجال
عماد الدين حسين: مجلس الشيوخ يضم نخبة من الخبراء ويؤدي دورًا استشاريًا مهمًا
رسميا.. أليو بادجي يعود إلى تركيا عبر بوابة سيفاس سبور
ترامب يوقع أمرا برسوم جمركية إضافية 40% على البرازيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 100 شخص وشركة مرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
حسن رضوان

أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."

وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.

وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."

وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.

مجلس النواب النائب محمد بدراوي موافقة مجلس الوزراء البنية التحتية للطاقة طاقة شمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات مجلس الشيوخ

غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر

تظلمات الثانوية العامة 2025

غيروا إجاباتي في البابل شيت.. طالب ثانوية عامة يوثق تظلمه بالصور

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية بترقيات فى النيابة العامة وتعيين قضاة

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025.. ومفاجأة بشأن كليات الطب

اضرار التين الشوكي

خطير على المعدة والكلى.. أضرار التين الشوكي وتحذير لمرضى السكر

ارشيفيه

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025.. كم يتقاضي أصحاب الدرجات بعد الزيادة الجديدة؟

الايجار القديم

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة

أحمد عبدالقادر

انفراجة في موقف أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي

ترشيحاتنا

جهاز جديد

ابتكار جهاز جديد يفرز النفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي

شراكة جديدة

تفاصيل جديدة حول دعم الانتقال إلى Windows 11

اوبو

مواصفات موبايل OPPO Reno14.. تصميم وأداء مبتكر

بالصور

الحزام الناري.. اكتشف الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الحزام الناري.. اكتشف الأسباب والأعراض وطرق العلاج
الحزام الناري.. اكتشف الأسباب والأعراض وطرق العلاج
الحزام الناري.. اكتشف الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الصور الكاملة لاحتفال أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة بالعرض الخاص

العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة
العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة
العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة

تحذير لمرضى السرطان.. توقف عن هذه العادات الخطيرة خلال رحلة السرطان

السرطان
السرطان
السرطان

طرق علاج الآثار الجانبية لأدوية السرطان

علاج السرطان
علاج السرطان
علاج السرطان

فيديو

صفاء جلال

صوتي راح.. صفاء جلال تكشف تطورات حالتها الصحية

محررة صدى البلد مع المحامي

مقدم البلاغ في بنت مبارك المزيفة: للأسف الناس هي اللي شهرتها |فيديو

تسونامي مصر

بعد زلزال روسيا العنيف.. خبير يوضح موقف مصر من مواجهة تسونامي

المتهمون

أنا الحكومة.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق النار في فيديو القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك أمنمحات الثالث

المزيد