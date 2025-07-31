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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العادية بـ 60 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025 في السجل المدني

سعر استمارة البطاقة الشخصية
سعر استمارة البطاقة الشخصية
رشا عوني

يبحث الكثيرون عن أسعار استمارة البطاقة الشخصية و استخراج بطاقة رقم قومي لأول مرة ، حيث تختلف أسعار استمارة البطاقة على حسب نوعها عادية أم مستعجلة، كما يمكنك استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية أون لاين و تحديد البطاقة إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية.

 

أسعار استمارة البطاقة الشخصية في السجل المدني : 

 

  • سعر استمارة بطاقة رقم قومي مستعجل ١٣٥ جنيهاً- تسلم بعد اسبوع.
  • سعر استمارة بطاقة رقم قومي عادية ٦٠ جنيهاً- تسلم بعد ١٤ يوماً
  • غرامة تأخير (  حالة اجتماعية- تغيير مهنة- بدل تالف) ٥٠ جنيهاً
  • غرامة تأخير أول مرة ١٠٠ جنيهاً
  • رسوم تصوير للسجل المدني ١٥ جنيهاً 
اسعار استمارة البطاقة الشخصية

سعر استمارة بطاقة شخصية فورية 

-فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

  • خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة


1. التوجه إلى أقرب سجل مدني تابع لمنطقتك 

2. شراء استمارة البطاقة الشخصية من السجل المدني

3. قم بملء البيانات المطلوبة في الاستمارة بدقة

4. تقديم الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

6. دفع رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

7. بعد مراجعة المستندات، يتم تصوير المواطن في السجل المدني. 

8. يتم استلام البطاقة بعد المدة المحددة (تختلف حسب نوع الاستمارة المستخدمة).

تجديد البطاقة الشخصية 

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة أول مرة

  • مستند لإثبات محل الإقامة (إيصال مرافق حديث أو عقد إيجار/تمليك موثق).
  • مستند لإثبات المهنة (خطاب عمل مختوم أو شهادة من جهة العمل).
  • نموذج الاستمارة المناسبة (حسب الفئة المطلوبة).

تجديد البطاقة أونلاين 2025

وفيما يلي خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إليكترونيا من خلال هاتفك المحمول، وعبر موقع وزارة الداخلية.. 
1. ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنـــــــــــا.

2. سجل الدخول باستخدام حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا (التفعيل يتم خلال ساعة واحدة فقط).

3. بعد تسجيل الدخول، اختر قسم الأحوال المدنية.

4. انتقل إلى خدمات إلكترونية ثم اختر خدمة بطاقة الرقم القومي.

5. اطلع على الشروط والأحكام جيدًا ثم اضغط على بدء الخدمة.

6. أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

7. حدد العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه.

8. اضغط على تسجيل الطلب.

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