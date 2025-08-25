بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

يبحث الكثير عن خطوات استخراج الكارت الموحد 2025، الذي يعتبر خطوة متطورة ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل، ويهدف إلى دمج كافة الخدمات التموينية والدعم الحكومي في بطاقة ذكية واحدة، وهو ما تم تطبيقه في محافظة بورسعيد.

استخراج الكارت الموحد 2025

يأتي مشروع استخراج الكارت الموحد 2025 ليحل محل بطاقات التموين التقليدية، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، مع تسهيل الإجراءات وتقليل فرص التلاعب أو الفساد.

الكارت الموحد لا يقتصر على صرف السلع التموينية فقط، بل يشمل أيضًا المدفوعات الحكومية والتأمين الصحي، ويمنح المواطنين آلية آمنة وسريعة للحصول على مستحقاتهم من خلال بطاقة واحدة متعددة الاستخدامات.

مميزات الكارت الموحد

الكارت الموحد يقدم مجموعة واسعة من المزايا، أبرزها:

دمج خدمات الحكومة في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية المختلفة.

إمكانية السحب النقدي والشراء من خلال ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع التابعة للبريد.

استخدام بصمة ذكية تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.

فتح حساب بنكي للمواطنين في الهيئة القومية للبريد دون أي تكلفة إضافية.

تحقيق الشمول المالي عبر تسهيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية المختلفة.

استخدامات الكارت الموحد 2025

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، متعددة الاستخدامات، يمكن من خلالها:

1- إيداع أو استقبال مبالغ مالية مباشرة.

2- تنفيذ عمليات شراء من نقاط البيع لدى التجار.

3- صرف دعم الخبز والسلع التموينية عبر البدالين التموينيين.

4- الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

5- سداد مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية بسهولة.

أماكن الحصول على الكارت الموحد

وفرت الحكومة المصرية عدة منافذ لتسليم الكارت الموحد للمواطنين، على أن يتم استلامه خلال شهر من تاريخ وصول الرسالة النصية، وفي حال التأخير يمنح المواطن شهرًا إضافيًا للاستلام من ديوان عام المحافظة، وإلا يتم إلغاء الكارت. وتشمل أماكن الحصول على الكارت:

مكاتب البريد المصري.

مكاتب التموين.

وحدات التأمين الصحي الشامل.

ديوان عام محافظة بورسعيد.

خطوات استخراج الكارت الموحد

للحصول على الكارت الموحد يجب اتباع خطوات محددة، وهي:

1- فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد.

2- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى شركات المحمول

3-يجب على المواطن إحضار بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل، وبيانات أفراد الأسرة عند التقديم.

4- تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى المستحقين فقط.

5- إرسال رسالة نصية للمواطن لإبلاغه بموعد ومكان استلام الكارت.

أهمية الكارت الموحد في منظومة الدعم

يمثل الكارت الموحد نقلة نوعية في إدارة الدعم الحكومي، فهو يجمع بين الشمول المالي والتحول الرقمي في آن واحد، كما يتيح للحكومة متابعة دقيقة لحركة الدعم وضمان وصوله للفئات الأكثر استحقاقًا.

إضافة إلى ذلك، يسهل الكارت على المواطنين الحصول على أكثر من خدمة في بطاقة واحدة، مما يختصر الوقت والجهد، ويحقق مستوى أعلى من الشفافية في إدارة الموارد.

تفاصيل إطلاق الكارت الموحد

وكانت قد أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية 23-3-2025،عن بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد وذلك اعتبارًا من الأول من شهر أبريل.

يأتى ذلك فى ضوء موافقة الدكتور رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة والتى تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد فى محافظة بورسعيد بوجه عام، حيث من المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة فى محافظات أخرى قبل التعميم بكل محافظات الجمهورية .

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ وتفعيل منظومة الكارت الموحد وتعميم التجربة بمحافظة بورسعيد.

خدمات صرف السلع التموينية

وتعم الاعداد نحو تشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة من مواطنى بورسعيد باستخدام الكارت الموحد بدلاً من بطاقة الدعم التموينى، وذلك بدءا من شهر مارس الماضي ، مع تفعيل مرحلي لمنظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد بدءا من أول أبريل الماضي بمناطق واستحقاقات مختلفة .

توظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين

وفى هذا السياق أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع الكارت الموحد يعد خطوة مهمة فى سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومى وحوكمتها، مضيفا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإنشاء البنية الأساسية المطلوبة والمناسبة للمنظومة وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المنظومة وتأمينها والاشراف الفنى الكامل على المشروع ، موضحًا انه تم البدء فى تسليم مواطنى بورسعيد الكارت الموحد فى أغسطس 2023 والوقوف على التحديات المحتملة ووضع الحلول المناسبة لتعميم المنظومة .

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الكارت الموحد فى صرف الدعم التموينى، يأتى فى إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التموينى الحالية، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالى.

ويساهم الكارت الموحد فى إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أهمية منظومة الكارت الموحد مع إمكانيه استيعابه لأية خدمات مستقبلية .