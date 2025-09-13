قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
كيفية حجز أراضي الإسكان 2025 .. أسعار المتر فى القطع المميزة
بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن القمة العربية في الدوحة
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
تغييرات في 11 محافظة وبدء تطبيق الكارت الموحد.. حصاد التموين خلال 5 أيام

محمد صبيح

أصدر المركز الإعلامى بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، "الانفوجراف الاسبوعي" حول الحصاد الإخبارى الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 7 وحتى 11 سبتمبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة .

وسلط الانفوجراف الضوء، على إفتتاح الدكتور/ شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية - بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء – المعرض الرئيسي “أهلاً مدارس” بمحافظة القاهرة، بأرض المعارض بمدينة نصر، قاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقام بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة وذلك في إطار خطة الدولة لاستمرارية إقامة المعارض الخدمية والسلعية .

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها وحضر الاجتماع العديد من السادة الوزراء ومسئولو الوزارات والجهات المعنية وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي .

كما أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حركة تنقلات موسعة لمديريات التموين.. تغييرات في 11 محافظة تشمل 14 وظيفة قيادية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وذلك تنفيذاً لخطة شاملة للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة داخل ديوان عام الوزارة وكافة الجهات والمديريات التابعة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تستهدف رفع كفاءة الأداء وضمان وصول الخدمات التموينية إلى المواطنين بجودة أعلى وكفاءة أكبر.

كما أطلق الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور / عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمارة تحديث بيانات المواطنين بمحافظة بورسعيد، كمرحلة أولى تمهيدًا للتوسع التدريجى على مستوى الجمهورية.

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء المعرض الرئيسي "أهلاً مدارس" بالعمرانية – محافظة الجيزة و ٢٥ معرضاً عبر الفيديو كونفرانس بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وذلك في إطار خطة الدولة لاستمرارية إقامة المعارض الخدمية والسلعية.

وقع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع السيد الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل العلمي والمهني للعاملين بالوزارة .

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء مديريات التموين الجُدد بمقر الوزارة، في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة، وتفعيل دور المديريات في تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وشفافية كما أكد الدكتور شريف فاروق أن حركة التنقلات الموسعة والتى شملت 14 قيادة على مستوى 11 محافظة الهدف منها هو تعزيز الانضباط والرقابة الميدانية على الأسواق

التموين الحصاد الإخبارى أهلاً مدارس" جهاز تنمية المشروعات الأسواق المعارض

