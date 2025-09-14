قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
دبلوماسي: قمة الدوحة رسالة تضامن ضد عدوان إسرائيل وفرصة لدعم فلسطين
محافظات

رئيس جامعة بورسعيد: نسابق الزمن بجهود جميع الإدارات لتجسيد رؤيتنا المبنية على التحدي والإرادة

رئيس جامعة بورسعيد الجامعة تسابق الزمن بجهود جميع إداراتها
رئيس جامعة بورسعيد الجامعة تسابق الزمن بجهود جميع إداراتها
محمد الغزاوى

 واصل الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، يرافقه فريق عمل  الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الجامعية بالجامعة جولاته الميدانية التي شملت مشروعات المدن الجامعية ومبنى كلية التجارة الجديد ببورفؤاد.

جاءت جولة رئيس الجامعة لمتابعة مشروعات تطوير المدن الجامعية وإنشاء كلية التجارة الجديدة"، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الإنشائية والخدمية بجامعة بورسعيد، وحرصًا على توفير أفضل بيئة تعليمية ومعيشية لأبنائها الطلاب.


وخلال جولته بمدينة العبد الجامعية، اصطحب  الدكتور محمد رزق المشرف على قطاع المدن الجامعية، حيث تابع ما تم إنجازه من أعمال تطوير ورفع كفاءة المطبخ الرئيسي وصالة الطعام، موجهًا بضرورة الاهتمام بكافة التفاصيل الجمالية والوظيفية التي تضمن راحة الطلاب. 

واشاد رئيس جامعة بورسعيد  بجهود فرق العمل مؤكداً على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال قبل انطلاق العام الجامعي الجديد.
 

و تفقد رئيس جامعة بورسعيد أعمال رفع كفاءة مبنى مدينة العبد (ب)، واطلع على نموذج الغرف المميزة التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير.

واشار رئيس الجامعة إلى أن المدينة الجامعية الجديدة ستضاهي الغرف الفندقية في مستواها وتجهيزاتها، بما يحقق أقصى سبل الراحة ويعزز شعور الطلاب بالانتماء لجامعتهم ووطنهم.
 

وفي ذات السياق، انتقل رئيس الجامعة لتفقد مشروع إنشاء المبنى التعليمي لكلية التجارة ببورفؤاد، حيث استمع إلى شرح مفصل من مدير المشروع وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن عميد الكلية، حول نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ. كما تفقد القاعات الدراسية والمدرجات، مشددًا على ضرورة استغلال الإمكانات المادية التي وفرتها الدولة الاستغلال الأمثل، بما يخدم خطة الجامعة في التطوير والتحديث.
 

رئيس جامعة بورسعيد الجامعة تسابق الزمن بجهود جميع إداراتها لتجسيد رؤيتها الجديدة المبنية على التحدي والإرادة

واختتم الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح جولته بتقديم الشكر لجميع القائمين على هذه المشروعات. 

واكد رئيس الجامعة أن جامعة بورسعيد تسابق الزمن بجهود جميع إداراتها لتجسيد رؤيتها الجديدة المبنية على التحدي والإرادة، من أجل وضع الجامعة في مصاف الجامعات المتقدمة.

بورسعيد جامعة بورسعيد المدن الجامعية كلية التجارة

