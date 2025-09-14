رئيس جامعة بورسعيد: نسابق الزمن بجهود جميع الإدارات لتجسيد رؤيتنا المبنية على التحدي والإرادة

واصل الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، يرافقه فريق عمل الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الجامعية بالجامعة جولاته الميدانية التي شملت مشروعات المدن الجامعية ومبنى كلية التجارة الجديد ببورفؤاد.

جاءت جولة رئيس الجامعة لمتابعة مشروعات تطوير المدن الجامعية وإنشاء كلية التجارة الجديدة"، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الإنشائية والخدمية بجامعة بورسعيد، وحرصًا على توفير أفضل بيئة تعليمية ومعيشية لأبنائها الطلاب.



وخلال جولته بمدينة العبد الجامعية، اصطحب الدكتور محمد رزق المشرف على قطاع المدن الجامعية، حيث تابع ما تم إنجازه من أعمال تطوير ورفع كفاءة المطبخ الرئيسي وصالة الطعام، موجهًا بضرورة الاهتمام بكافة التفاصيل الجمالية والوظيفية التي تضمن راحة الطلاب.

واشاد رئيس جامعة بورسعيد بجهود فرق العمل مؤكداً على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال قبل انطلاق العام الجامعي الجديد.



و تفقد رئيس جامعة بورسعيد أعمال رفع كفاءة مبنى مدينة العبد (ب)، واطلع على نموذج الغرف المميزة التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير.

واشار رئيس الجامعة إلى أن المدينة الجامعية الجديدة ستضاهي الغرف الفندقية في مستواها وتجهيزاتها، بما يحقق أقصى سبل الراحة ويعزز شعور الطلاب بالانتماء لجامعتهم ووطنهم.



وفي ذات السياق، انتقل رئيس الجامعة لتفقد مشروع إنشاء المبنى التعليمي لكلية التجارة ببورفؤاد، حيث استمع إلى شرح مفصل من مدير المشروع وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن عميد الكلية، حول نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ. كما تفقد القاعات الدراسية والمدرجات، مشددًا على ضرورة استغلال الإمكانات المادية التي وفرتها الدولة الاستغلال الأمثل، بما يخدم خطة الجامعة في التطوير والتحديث.



واختتم الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح جولته بتقديم الشكر لجميع القائمين على هذه المشروعات.

واكد رئيس الجامعة أن جامعة بورسعيد تسابق الزمن بجهود جميع إداراتها لتجسيد رؤيتها الجديدة المبنية على التحدي والإرادة، من أجل وضع الجامعة في مصاف الجامعات المتقدمة.