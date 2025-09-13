تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها الميدانية لإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع وأحياء المحافظة بما يحقق راحة المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة العامة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد

قادت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي حملة مكبرة استهدفت منطقة مبارك لرفع وإزالة الأكشاك والفروشات وكافة الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتشغل نهر الطريق. كما شملت الحملة منطقة قناة الاتصال بالقابوطي حيث تم غلق المدقات والمنافذ غير القانونية وإزالة التحويطات والتعديات المستجدة، إلى جانب إصلاح كسر مواسير المياه بالتنسيق مع هيئة قناة السويس وشفط تجمعات المياه للحفاظ على البيئة المحيطة.

ضمن خطة الارتقاء بمستوى الخدمات … حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وإعادة الانضباط بأحياء بورسعيد

وبنطاق حي المناخ واصلت إدارة تحسين البيئة أعمالها برفع تجمعات القمامة والمخلفات والكنس وتجريف الرمال بالمنطقة الأولى ومحيط سينما الأهلي ومكتب بريد الأمين تحت إشراف الأستاذ محمد أحمد فواز رئيس الحي، وذلك ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة مستوى النظافة وتحسين البيئة العامة بنطاق الحي.

وتأتي هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.