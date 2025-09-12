إنطلاقة دورى الكرة النسائية .. الزهور ينتصر على بورفؤاد بثلاثية فى  ديربى بورسعيد 

إفتتح فريق الكرة النسائية بمركز شباب الزهور،أولى مواجهات الموسم الجديد بدورى القسم الثانى بالفوز على فريق بورفؤاد بثلاثية مقابل هدف فى مباراة إعتبرت كـ " ديربى " بورسعيد .

و شهدت المباراة التى أقيمت على ملعب مركز شباب الزهور أداء مميز للاعبات الزهور حيث أظهرن حالة من التركيز و الإنضباط الفنى و التكتيكى .

إفتتحت اللاعبة أيه نصر " أوتارا " أهداف المباراة خلال الشوط الأول،ثم إستطاعت لاعبات بورفؤاد من التعادل فى الدقيقة ٧٠ من عمر اللقاء،إلا أن لاعبات الزهور ضاعفت من مجهودهن لتحسم اللاعبة مريم محسن النتيجة لصالح الزهور بإحرازها " هدفين " لتنتهى المباراة بتلك النتيجة و تحقيق أول ثلاث نقاط فى بطولة الدورى .

ويمثل الجهاز الفنى لمركز شباب الزهور كابتن محمد الشناوي مشرفاً علي الفريق و كابتن أسامة عمر مديراً فنياً بالاضافة الي كابتن خالد يسري مدرب حراس مرمي و كابتن ماهر فايز مدير إداري.



ويشمل الجهاز كابتن عبلة سامي أخصائي علاج طبيعي و كابتن جهاد غندور منسق إعلامى.