التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
محافظات

استمرارا لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات جنوب بورسعيد

إزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة
إزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة
محمد الغزاوى

 واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة  

يأتى ذلك انطلاقًا من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، وفي ضوء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية،  وذلك خلال الفترة من 9/8/2025 وحتى 24/10/2025

إزالة  3  مزارع سمكية مخالفة بمنطقة سهل جنوب الحسينية بقرية الفتح جنوب بورسعيد

وأسفرت الحملة التي قادها حي الجنوب برئاسة الأستاذ أحمد زغلف، رئيس الحي، وبمشاركة قوات الأمن، عن إزالة ( 3 ) مزارع سمكية مخالفة بمنطقة سهل جنوب الحسينية بقرية الفتح جنوب بورسعيد على مساحة 36 فدان و 18 قيراط

هذا، وتواصل الجهات المعنية جهودها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة،  في إطار جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي للممارسات الغير قانونية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء

بورسعيد سهل الحسينية جنوب بورسعيد ازالة التعديات

