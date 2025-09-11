استمرارا لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات جنوب بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

يأتى ذلك انطلاقًا من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، وفي ضوء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك خلال الفترة من 9/8/2025 وحتى 24/10/2025

إزالة 3 مزارع سمكية مخالفة بمنطقة سهل جنوب الحسينية بقرية الفتح جنوب بورسعيد

وأسفرت الحملة التي قادها حي الجنوب برئاسة الأستاذ أحمد زغلف، رئيس الحي، وبمشاركة قوات الأمن، عن إزالة ( 3 ) مزارع سمكية مخالفة بمنطقة سهل جنوب الحسينية بقرية الفتح جنوب بورسعيد على مساحة 36 فدان و 18 قيراط

هذا، وتواصل الجهات المعنية جهودها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة، في إطار جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي للممارسات الغير قانونية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء