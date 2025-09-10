قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة بورسعيد: المستشفى الجامعي حلم أصبح حقيقة لخدمة المنظومة الطبية بالمحافظة

محمد الغزاوى

عقب التشغيل التجريبي لمستشفى جامعة بورسعيد، اليوم ،عقد مؤتمر موسع، بحضور اللواء أ ح  محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور  شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، لعرض الخدمات الطبية والطاقة الاستيعابية الأقسام التخصصية بالمستشفى والخطط المستقبلية ليؤكد على أهمية هذا الصرح الطبي الجديد كإضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد،والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأهلية،والمهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ ،والاستاذ احمد جوهر عضو مجلس الشيوخ ،والدكتور إيهاب الحنفي عميد كلية الطب، والدكتورة أسماء نبيل، المدير التنفيذي لمستشفى جامعة بورسعيد ،واللواء ايمن صبحي رئيس حي الزهور ،إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والكوادر الطبية اعضاء المجلس الطبي الإقليمي.

وخلال المؤتمر، قدم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الحضور، معربًا عن تقديره لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع الضخم الذي يمثل إضافة كبرى للمنظومة الصحية.

وأكد محافظ بورسعيد أنه “كان من الصعب غياب مستشفى جامعي يليق بحجم بورسعيد”، مؤكدا على دعم المحافظة الكامل للمستشفى الجامعي من خلال توفير كافة الإمكانيات والتخصصات الطبية لخدمة قطاع واسع من أبناء بورسعيد.

وأضاف محافظ بورسعيد أن تشغيل المستشفى يعد بمثابة حدثا يضاف لتاريخ المدينة الباسلة ،موجها الشكر للدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة على جهوده وإخلاصه لتشغيل المستشفى،كما ثمن دور الكوادر الطبية والجهات المنفذة في تحويل هذا الحلم إلى واقع.

ومن جانبه، توجه الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، بالشكر لمحافظ بورسعيد شريك النجاح ،مؤكدا أن المستشفى الجامعي كان حلما بعيد المنال أصبح اليوم حقيقة واقعة بفضل التعاون بين كافة الجهات، مشيرا إلى أن الافتتاح الرسمي سيتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي. ووجه رئيس الجامعة الشكر الخاص للدكتور عاطف علم الدين وللإدارة الهندسية وكافة الأطباء باعتبارهم شركاء النجاح وأساس إنجاح هذا الصرح الطبي.

متطرقا للحديث عن أعمال تطوير الجارية بالمدينة الجامعية لتكون بيئة آمنة وصحية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وفي كلمته، أشار الدكتور  إيهاب الحفني، عميد كلية الطب، باعتبار هذا اليوم “يوم مميز وبداية مثمرة”، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لتشغيل المستشفى ولرئيس الجامعة على تعاونه الدائم كما أعرب عن تقديره لجميع زملائه الأطباء وكل من ساهم في إنجاح تشغيل المستشفى الجامعي. مقدما عرض تقديمي شامل استعرض خلاله الخدمات الطبية والطاقة الاستيعابية الأقسام التخصصية، والأطقم الطبية بالمستشفى.

كما استعرضت الدكتورة  أسماء نبيل، المدير التنفيذي للمستشفى، منظومة العمل داخل المستشفى، التي تضم 540 سريرا موزعة على مختلف التخصصات منها 37 سريرا للرعاية المركزة و15 حضانة للأطفال المبتسرين و16 غرفة عمليات، إلى جانب قسم أشعة تشخيصية متكامل يضم جهاز رنين مغناطيسي وجهازين مقطعية، و3 أجهزة أشعة إكس راي، فضلاً عن العيادات الخارجية وقاعات المحاضرات.

كما تطرقت الدكتورة أسماء إلى الخطة المستقبلية لتطوير مستوى الخدمات الطبية واستقبال حالات الأورام، مؤكدة أن المستشفى الجامعي سيكون صرحًا متكاملاً لخدمة أهالي بورسعيد.

