الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ فلاحي المحافظة بالعيد الـ73 للفلاح المصري

محافظ بورسعيد يؤكد استمرار دعمه للقطاع الزراعي والمزارعين
محافظ بورسعيد يؤكد استمرار دعمه للقطاع الزراعي والمزارعين
محمد الغزاوى

هنأ اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، فلاحي المحافظة بمناسبة ذكرى العيد الـثالث والسبعين  للفلاح المصري، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل تقديرًا وعرفانًا لدور الفلاح الذي يعد أحد أعمدة بناء الدولة المصرية على مر العصور، والذي ساهم بعطائه وجهده في تحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الفلاح المصري سيظل رمزًا للكفاح والإخلاص والعمل الدؤوب، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بالنهوض بقطاع الزراعة وتوفير الدعم الكامل للمزارعين، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الفلاح هو شريك رئيسي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

محافظ بورسعيد يؤكد استمرار دعمه للقطاع الزراعي والمزارعين

وقال اللواء محب حبشي: "نوجه كل التحية والتقدير لفلاحي بورسعيد ومصر عامة، الذين بذلوا ولا يزالون يبذلون جهودًا عظيمة من أجل تنمية الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وسنظل حريصين على تقديم كافة التيسيرات والإجراءات التي تكفل تحسين مستوى معيشتهم وتذليل أي عقبات تواجههم."

وأضاف اللواء محب حبشي:  أن محافظة بورسعيد تعمل على دعم مشروعات التنمية الزراعية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لتوفير حياة كريمة للمزارعين وأسرهم في محافظة بورسعيد،  في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.

واختتم محافظ؛ تهنئته بالتأكيد على أن العيد الـ73 للفلاح هو مناسبة وطنية تحمل دلالات عميقة على تقدير المجتمع المصري بأكمله للفلاح، وتجسد إصرار الدولة على المضي قدمًا في الارتقاء بالزراعة كركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

بورسعيد محافظ بورسعيد الفلاح المصري عيد الفلاح

