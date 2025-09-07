بورسعيد للفنون الشعبية تبهر جمهور كوريا الجنوبية في أول عروضها بمدينة غوانغجو

قدمت فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أولى عروضها الفنية بمدينة غوانغجو الكورية ضمن مشاركتها في فعاليات "مهرجان الثقافة العربية الثامن عشر"، وذلك على مسرح المركز الوطني للثقافة الآسيوية، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبيرين.



حيث قدمت الفرقة خلال الحفل باقة متنوعة من اللوحات الفنية التي تعكس ثراء وتنوع الموروث الشعبي المصري، من بينها رقصات "الصعيدي، النوبي، البحرية، الحجالة، الفلاحي، وأغنية "بتغني لمين يا حمام". وجاءت العروض من تصميم وتدريب الفنان محمد أبو صالح، وتصميم الأزياء للفنان إبراهيم عبد المقصود.



كما شاركت إحدى الفرق الكورية من معهد "يونهي نوري" بتقديم فقرات من الموسيقى الشعبية المرتبطة بطقوس الزراعة ورقصة الأسد، أعقبها ندوة حول الثقافتين العربية والكورية، شارك فيها الإعلامي المصري المقيم بكوريا سامي رشاد، والدكتور هوانج بيونج ها - أستاذ اللغة العربية بجامعة تشوسون بمدينة غوانغجو.



وفي كلمته، نقل الفنان أحمد الشافعي تحيات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، لإدارة المهرجان والقائمين عليه وثمن التعاون الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية والحرص على إقامة هذه التظاهرة الثقافية المهمة، والتي أتاحت فرصة للتلاقي بين الثقافتين المصرية والكورية، كما أعرب عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي أبداه الجمهور الكوري مع عروض الفرقة.



ومن جانبه، أعرب السيد سانج أوغ كيم، رئيس المركز الوطني للثقافة الآسيوية، عن سعادته بالمشاركة المصرية المميزة التي لاقت إعجاب الجمهور، مؤكدًا استعداده لتعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء الفريق المصري.



وتتوجه فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية إلى العاصمة سيول للمشاركة في فعاليات مهرجان "سلام سول"، حيث تقدم عرضين يومي 8 و9 سبتمبر في ساحة غوانغ هوا مون بسيول.