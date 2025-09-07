قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بورسعيد للفنون الشعبية تبهر جمهور كوريا الجنوبية في أول عروضها بمدينة غوانغجو

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية
جمال عاشور

 قدمت فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أولى عروضها الفنية بمدينة غوانغجو الكورية ضمن مشاركتها في فعاليات "مهرجان الثقافة العربية الثامن عشر"، وذلك على مسرح المركز الوطني للثقافة الآسيوية، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبيرين.
 
حيث قدمت الفرقة خلال الحفل باقة متنوعة من اللوحات الفنية التي تعكس ثراء وتنوع الموروث الشعبي المصري، من بينها رقصات "الصعيدي، النوبي، البحرية، الحجالة، الفلاحي، وأغنية "بتغني لمين يا حمام". وجاءت العروض من تصميم وتدريب الفنان محمد أبو صالح، وتصميم الأزياء للفنان إبراهيم عبد المقصود.
 
كما شاركت إحدى الفرق الكورية من معهد "يونهي نوري" بتقديم فقرات من الموسيقى الشعبية المرتبطة بطقوس الزراعة ورقصة الأسد، أعقبها ندوة حول الثقافتين العربية والكورية، شارك فيها الإعلامي المصري المقيم بكوريا سامي رشاد، والدكتور هوانج بيونج ها - أستاذ اللغة العربية بجامعة تشوسون بمدينة غوانغجو.
 
وفي كلمته، نقل الفنان أحمد الشافعي تحيات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، لإدارة المهرجان والقائمين عليه وثمن التعاون الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية والحرص على إقامة هذه التظاهرة الثقافية المهمة، والتي أتاحت فرصة للتلاقي بين الثقافتين المصرية والكورية، كما أعرب عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي أبداه الجمهور الكوري مع عروض الفرقة.
 
ومن جانبه، أعرب السيد سانج أوغ كيم، رئيس المركز الوطني للثقافة الآسيوية، عن سعادته بالمشاركة المصرية المميزة التي لاقت إعجاب الجمهور، مؤكدًا استعداده لتعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وحرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء الفريق المصري.
 
وتتوجه فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية إلى العاصمة سيول للمشاركة في فعاليات مهرجان "سلام سول"، حيث تقدم عرضين يومي 8 و9 سبتمبر في ساحة غوانغ هوا مون بسيول.

مرور 30 عامًا لعلاقات الدبلوماسية مصر وكوريا الجنوبي الدكتور أحمد فؤاد هنو زير الثقافة فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد