شهد الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بورسعيد ودمياط، صباح اليوم، حادثاً مرورياً مروعاً، إثر اصطدام سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية لمحافظة دمياط، وكانت في طريقها إلى القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الركاب بإصابات وصفت بالخطيرة، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أحد مستشفيات بورسعيد لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

إصابات خطيرة في حادث على طريق بورسعيد دمياط الدولي

وأكد مصدر طبي بمستشفى بورسعيد أن المصابين يخضعون حالياً للفحوصات الطبية الدقيقة، وأن الفرق الطبية في حالة استعداد كامل للتعامل مع أي حالات طارئة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، لرفع آثاره من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابساته وأسبابه.