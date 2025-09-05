قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يكرّم مدير التصوير أحمد المرسي

أحمد إبرهيم

يكرّم مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، في دورة النجم محمود ياسين، المقرر إقامتها خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٢ سبتمبر المقبل، مدير التصوير المصري البارز أحمد المرسي، تقديرًا لمسيرته الحافلة وإسهاماته المميزة في صناعة السينما.

تخرج المرسي من قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما عام 1998، وبدأ رحلته السينمائية مبكرًا بفيلم (اغتيال) عام 1996، وشارك بعدها في أكثر من 50 فيلمًا تنوعت أدواره فيها بين مساعد تصوير، مصور، ومدير تصوير، محققًا خلال مسيرته 31 جائزة سينمائية مرموقة.

عام 2003، قدّم فيلم (العنف والسخرية) ليصبح أصغر مدير تصوير في مصر آنذاك، قبل أن يرسخ اسمه كواحد من أبرز مديري التصوير من خلال أعمال شكلت علامات بارزة في السينما المصرية، من بينها: (أحلى الأوقات) (2004)، (رسائل البحر) (2010)، (واحد صحيح) (2011)، (الحفلة) (2013)، (الفيل الأزرق) (2014)، (الأصليين) (2017)، (تراب الماس) (2018)، (العارف) (2021)، و(كيرة والجن) (2022).

وقد حصد المرسي على مدار مشواره الفني 31 جائزة محلية ودولية، من أبرزها ما ناله عن فيلم (رسائل البحر) مع المخرج داود عبد السيد عام 2010، حيث فاز بـ جائزة أفضل تصوير في المهرجان القومي للسينما المصرية، وجائزة التميز الفني من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وجائزة أحسن تصوير من مهرجان جمعية الفيلم للسينما. كما حصل عن فيلم (الحفلة) عام 2013 على جائزة أحسن تصوير من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، وعن فيلم (الفيل الأزرق) عام 2014 على جائزة أحسن تصوير من مهرجان جمعية الفيلم، بالإضافة إلى جائزة أفضل تصوير في المهرجان القومي للسينما المصرية عن فيلم (أسوار القمر) عام 2015.

كما امتد إبداعه إلى مجال الإعلانات والأغاني المصورة، حيث تعاون مع كبار نجوم الغناء في العالم العربي مثل: تامر حسني، سميرة سعيد، محمد منير، أنغام، وسامي يوسف.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص إدارة المهرجان على الاحتفاء برموز السينما المصرية والعربية، ممن أسهموا في إثراء الحركة الفنية وتركوا بصمة مؤثرة في مسيرة الإبداع السينمائي.

جدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة الأستاذ مسعد فودة.

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يُناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش .. وإزالة 329 حالة تعديات

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 6 -9 - 2025

الكابلات

ضبط شاب خلال محاولته سرقة كابلات كهربائية بالإسماعيلية

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

