انطلاق حفل افتتاح أولمبياد الشركات الـ 58 في بورسعيد اليوم

تشهد الصالة الرياضية بمحافظة بورسعيد اليوم السبت ،حفل افتتاح اولمبياد الاتحاد المصري للشركات في نسختها الـ ٥٨ والتي تقام تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات حيث يقام طابور عرض للفرق المشاركة ثم كلمات الحضور وفقرات فنية للفلكولور الشعبي تقدمها فرقة عجميات.

وأكد رئيس الاتحاد أن الأولمبياد يقام في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية حيث بدأت بالفعل بعض المسابقات في بورسعيد حيث تشهد اضافة لعبات رياضية جديدة تشارك لأول مرة في البطولة وراعينا الاهتمام بالالعاب التي تقام علي شواطئ البحر والملاعب المفتوحة .



وفي سياق متصل أقيمت مسابقات كرة اليد الشاطئية العمومي وفوق ٣٥ سنة التي شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة في العمومي من دور واحد حيث تم اختيار الفائزين من الأول الي الرابع حسب اكبر عدد تسجيل من الأهداف وجاء الفائز بالمركز الأول من نصيب فريق شركة السكر والصناعات و وفاز بالمركز الثاني فريق شركة المطاحن بينما فاز بالمركز الثالث فريق البنك الأهلي المصري وجاء بنك مصر بالمركز الرابع .

