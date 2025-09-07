وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان بطولة الجمهورية للشركات رقم (58)| صور

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم (58) ببورسعيد، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، ورؤساء مجالس الإدارات للشركات المشاركة في البطولة.

وبدأ الحفل بإيقاد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد لشعلة البطولة، أعقبها دخول طابور العرض للشركات المشاركة في البطولة، ثم قام رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، بتسليم درع البطولة لوزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن بطولة الجمهورية للشركات، منصة رياضية متميزة تجمع العاملين من مختلف القطاعات بالدولة في إطار تنافسي يعزز من روح الانتماء والعمل الجماعي، ويشجع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، مشيراً إلى أن نجاح هذه البطولة، والتي تُنظم للسنة الثامنة والخمسين على التوالي، يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة رياضية ملائمة لجميع فئات المجتمع.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن وضع البطولة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يعكس اهتمام الدولة بدعم الرياضة على كافة المستويات، وتؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في بناء مجتمع متكامل ومتماسك، تسعى من خلاله الدولة المصرية إلى نشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وتوسيع قاعدة الممارسين من مختلف الأعمار والفئات، بما يسهم في خلق مجتمع أكثر صحة وسعادة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.

واختتم وزير الشباب والرياضة قائلا: "إن هذه البطولة ليست فقط مناسبة رياضية تجمع مختلف القطاعات، بل هي أيضاً فرصة لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث تمثل الرياضة جسرًا للتواصل بين الموظفين والإدارات، وتلعب دورًا في تقوية العلاقات البينية بين المؤسسات، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".

ومن جانبه أعرب اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن سعادته باستضافة محافظة بورسعيد لبطولة الجمهورية للشركات في نسختها الثامنة والخمسين، مؤكداً أن هذه البطولة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مكانة بورسعيد كوجهة رياضية متميزة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه البطولة ليست فقط حدثًا رياضيًا، بل هي فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات التنموية التي حققتها المحافظة في مختلف المجالات. مشيدًا بحجم المشاركة الواسع من مختلف الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مما يعكس أهمية هذه البطولة كمنصة لتعزيز الروح التنافسية والعمل الجماعي.

فيما أكد محافظ بورسعيد، أن استضافة المحافظة لهذه البطولة هو تأكيد على قدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى بكفاءة واحترافية، مما يسهم في تعزيز السياحة الرياضية ودعم الاقتصاد المحلي. مؤكداً أن المحافظة قد استعدت بشكل كامل لاستقبال الفرق المشاركة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة بورسعيد.

واختتم محافظ بورسعيد تصريحه قائلاً: "إن هذه البطولة تمثل إضافة مهمة لسجل بورسعيد الحافل في تنظيم الفعاليات الوطنية والدولية، ونتطلع إلى تقديم نموذج يحتذى به في تنظيم البطولات الرياضية، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في دعم الرياضة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة".

ويشارك في هذه النسخة من البطولة أكثر من 22 ألف لاعب ولاعبة من 65 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، ويتنافسون في العديد من المسابقات المختلفة من الألعاب الرياضية والثقافية والفنية، حيث تعد بطولة الجمهورية للشركات من أهم الفعاليات الرياضية التي تشهدها مصر سنويًا، والتي تسعى إلى تعزيز روح التنافس الرياضي بين الشركات وتأكيد أهمية الرياضة كعامل رئيسي في تحسين أداء الأفراد والمؤسسات.

