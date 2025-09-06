محافظ بورسعيد: أولمبياد الشركات تؤكد حرص الدولة المصرية على الرياضة

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، على أن تنظيم أولمبياد الشركات يؤكد حرص الدولة المصرية على ممارسة الرياضة ونشرها بين كافة فئات المجتمع.

ورحب المحافظ بالمشاركين في البطولة على أرض بورسعيد، خلال كلمته، بافتتاح أولمبياد الشركات بمشاركة 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة، وذلك خلال حفل افتتاح البطولة المقام بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات، ومحمد عبد العزيز، منسق عام البطولة ومدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأكد محافظ بورسعيد أن البطولة تأتي تأكيدًا على مكانة بورسعيد كواجهة للفعاليات الرياضية والوطنية،

وحرص الدولة على الرياضة وتكاتف الشعب المصري من خلال العديد من الفعاليات منها المنافسات الرياضية ذات الروح الرياضية العالية، لافتًا أن بورسعيد استعدت للبطولة من خلال توفير البنية ورفع كفاءة وتوفير كافة الإمكانات،



وأثبتت بورسعيد قدرتها على استضافة كبرى الأحداث لما تملكه من قدرات لوجستية وبشرية.

وبدأ الحفل بإيقاد شعلة البطولة التي حملة اسم "شعلة المتحف المصري الكبير"، ثم طابور عرض الشركات المشاركة في الأولمبياد وكلمات الحضور، وأوبريت "تحدي وراء تحدي" من إخراج الفنان عمرو عجمي، وتوزيع جوائز المسابقة الثقافية للابداع الرياضي.