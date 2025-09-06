قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: أولمبياد الشركات تؤكد حرص الدولة المصرية على الرياضة

محافظ بورسعيد أولمبياد الشركات تؤكد حرص الدولة المصرية على الرياضة
محافظ بورسعيد أولمبياد الشركات تؤكد حرص الدولة المصرية على الرياضة
محمد الغزاوى

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، على أن تنظيم أولمبياد الشركات يؤكد حرص الدولة المصرية على ممارسة الرياضة ونشرها بين كافة فئات المجتمع.

ورحب المحافظ بالمشاركين في البطولة على أرض بورسعيد، خلال كلمته، بافتتاح أولمبياد الشركات بمشاركة 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة، وذلك خلال حفل افتتاح البطولة المقام بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات، ومحمد عبد العزيز، منسق عام البطولة ومدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

محافظ بورسعيد أولمبياد الشركات تؤكد حرص الدولة المصرية على الرياضة

وأكد محافظ بورسعيد أن البطولة تأتي تأكيدًا على مكانة بورسعيد كواجهة للفعاليات الرياضية والوطنية، 
وحرص الدولة على الرياضة وتكاتف الشعب المصري من خلال العديد من الفعاليات منها المنافسات الرياضية ذات الروح الرياضية العالية، لافتًا أن بورسعيد استعدت للبطولة من خلال توفير البنية ورفع كفاءة وتوفير كافة الإمكانات، 


وأثبتت بورسعيد قدرتها على استضافة كبرى الأحداث لما تملكه من قدرات لوجستية وبشرية.

وبدأ الحفل بإيقاد شعلة البطولة التي حملة اسم "شعلة المتحف المصري الكبير"، ثم طابور عرض الشركات المشاركة في الأولمبياد وكلمات الحضور، وأوبريت "تحدي وراء تحدي" من إخراج الفنان عمرو عجمي، وتوزيع جوائز المسابقة الثقافية للابداع الرياضي.

بورسعيد أولمبياد الشركات وزير الشباب محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أفريكسم بنك

رئيس (أفريكسم بنك): متوسط دخل الفرد في إفريقيا ارتفع إلى 2,500 دولار سنويا في 2024

سعر الذهب

تراجع جديد في سعر جرام الذهب مساء اليوم 6-9-2025.. تفاصيل

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد