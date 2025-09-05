حملات مكثفة بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد لرفع كفاءة النظافة العامة

شدد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية ببذل مزيد من المجهودات لرفع كفاءة منظومة النظافة وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع وأحياء المحافظة.في إطار حرصه المستمر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لجهود الأجهزة التنفيذية خلال الفترة الماضية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية مضاعفة العمل، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد "محافظ بورسعيد" أنه يواصل القيام بـ جولات ميدانية ليلية لمتابعة مستوى النظافة على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المقررة، مشيرًا إلى أن الجولات المفاجئة تهدف إلى تحقيق الانضباط والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن.

كما شدد محافظ بورسعيد على الدفع بالعمالة وفرق النظافة في محيط المدارس وداخلها، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للطلاب قبل بدء العام الدراسي، لافتًا إلى أن النظافة جزء أساسي من عملية الاستعداد للعام الجديد، ولا تقل أهمية عن باقي التجهيزات التعليمية.

حملات مكثفة بأحياء بورسعيد و مدينة بورفؤاد لرفع كفاءة " النظافة العامة

وفي سياق متصل، بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، شن حي الزهور حملة مكبرة لإزالة تراكمات للقمامة والمخلفات واسطبل لتربية الحيوانات، و تم التنسيق مع جهاز الانقاذ والطوارئ لازالة الرتش وجميع المخلفات حول عدد من المؤسسات الخدمية ، كما تم ازالة الاحواض المستخدمه لتربية الدواب و الكائنة خلف سور أحد المستشفيات وسور الحراسات. كما تم التنسيق مع مركز القوارض والحشرات للقيام بأعمال المكافحة المطلوبة ، فضلا عن رفع القمامة والمخلفات والنظافة بمنطقة أرض الجبل الواقعة في نطاق الحي.

وداخل حي الضواحي، تنفيذاً لتوجيهات محافظ بورسعيد استمرت الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالحي للارتقاء بمنظومة النظافة والقيام بحملات مستمرة بالشوارع والمناطق السكنية بالحى، حيث تواصلت الجهود المكثفة لمنظومة النظافة بمناطق في ضواحى بورسعيد من خلال الورديات اليومية وتأدية والقيام بالكنس والتجريف وتفريغ صناديق القمامة وازالة المخلفات

بشارع أسوان وبامتداد شارع مصطفى كامل ومحيط المركز الطبى مصطفى كامل، وذلك بمجهودات فريق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة بحي الضواحى ، و الارتقاء بمستوى النظافة بشارع الشاحنات بالضواحي



وفي حي الشرق ، تواصل فرق العمل الميداني بإدارة تحسين البيئة جهودها صباح كل يوم حيث شهدت الوردية الصباحية اليوم نشاطا مكثفا شمل عدة مناطق داخل نطاق الحي وتم خلالها: رفع كميات كبيرة من المخلفات و القمامة من المنطقة الخامسة شملت منطقة الصوامع و شارع النصرو محيط السجن العمومي ومنطقة البرمبالي و شارع عادل الشربيني وشارك في هذه الأعمال فرق النظافة مدعومة بسيارات القمامة والمعدات الثقيلة التابعة للحي



وبحي العرب تواصلت كافة الاعمال الميدانية اليومية للنظافة العامة برفع المخلفات بنطاق الحى حيث قام فريق العمل الميداني بإدارة تحسين البيئة برفع تجمعات القمامة بمنطقة حي العرب وتم رفع تجمعات القمامه تحت صناديق بمحيط شارع نبيل منصور تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع الرئيسية والداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة جميع مناطق الحى



وشهد حي المناخ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة حيث شملت تلك الجهود تكثيف حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية، حيث تواصل العمل الميداني في عدد من المواقع، من بينها محيط الجزيرة الوسطي بين شارعي سعد زغلول "الثلاثيني" و3 يوليو بنطاق الحي ، حيث تم تنفيذ أعمال رفع الكفاءة من تجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة والكنس ورفع المخلفات الراعية الناتجة عن أعمال الحدائق

وداخل مدينة بورفؤاد ، قامت الأجهزة التنفيذية منذ الصباح الباكر بأعمال نظافة شاملة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمواقف والأسواق، بهدف تحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين