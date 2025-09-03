13 مليونا و39 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 3 سبتمبر 2025 لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة محمد النوتى والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة ياسر الشماغ بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الأربعاء الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع ١٢٣ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك.

وذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١٦ لوط سيارات جمارك بورسعيد بمبلغ ١١ مليونا و٣٥٢ ألفا و٥٠٠ جنيه، وبيع ٥ لوطات بضائع جمارك بورسعيد بمبلغ مليون و٦٨٧ ألف جنيه ، بإجمالى عدد لوطات مباعة ٢١ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ إجمالى ١٣ مليونا و٣٩ ألفا و٥٠٠ جنيه.