الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها

حددت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ مجموعة من الأنشطة الإلكترونية الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل.



تأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع حملات التوعية الضريبية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية لدعم المجتمع الضريبي والتيسير على مجتمع الأعمال لاستجداء حقوق الخزانة العامة وزيادة معدلات التوسع الأفقي وحصر المجتمع ضريبيا.

الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية



التجارة الإلكترونية

كشف تقرير صادر عبر الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" والذي تضمن الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.

أبرز الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية

صناعة المحتوي

التسويق الإلكتروني

الإعلانات الرقمية

أنشطة العمل الحر ...إلخ.

وقالت المصلحة في تقريرها إن تلك الأنشطة تخضع لقوانين الضرائب المصرية سواء قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة.



وطالبت مصلحة الضرائب الممولين والمخاطبين بأداء الضريبة،عند طلب الحصول علي المزيد من الاستفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395