رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مسار «التسهيلات الضريبية» الذى يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، يُحفز الامتثال الطوعي ويجذب ممولين جدد، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت ٢,٢ تريليون جنيه بمعدل نمو ٣٥٪ خلال العام المالي الماضي دون أى ضرائب جديدة أو أعباء إضافية.

أضافت، فى مؤتمر صحفي عقده أحمد كجوك وزير المالية لإعلان نتائج الأداء المالى خلال العام الماضي، أن هناك أكثر من ١٤١ ألف ممول سجلوا في وحدة التجارة الإلكترونية بإيرادات ضريبية ٧,٧ مليار جنيه طواعية بمعدل نمو ٨٤٪، و٧٤٦,٦ ألف ممول سجلوا بضريبة القيمة المضافة وأكثر من ٨٠٥ آلاف بضرائب الدخل.

أشارت إلى أن ٢٩٠,٣ مليار جنيه إيرادات ضريبية لوحدة أذون وسندات الخزانة بمعدل نمو ٨١٪؜ و٢٦,١ مليار جنيه للأوراق المالية بمعدل زيادة ٤٣,٦٪؜، لافتة إلى أنه تم إصدار ٣,٢ مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي.

أوضحت، أن قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بلغت ١٠ مليارات جنيه، ومستمرون في الربط بين كل الجهات لحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر، و١٧٧,٤ مليار جنيه إيرادات ضريبية للإقرارات الإلكترونية عن عام ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٠٧٪

قالت إنه تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة ٧,٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٠٪، و١٢,٢ مليار جنيه إيرادات ضريبية من خلال منظومة إدارة حالات المخاطر حتى نهاية يونيو الماضي، و١٥٢,٤ ألف ممول استفادوا من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة ١٧ مليار جنيه.