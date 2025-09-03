تطورات أعمال رفع كفاءة نفق العبور.. ورسالة من وزير الإسكان

أجرى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية استهلها بمتابعة مشروع رفع كفاءة وتطوير نفق العبور والمحور الرئيسي بمدينة العبور، برافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع الوزير خلال الجولة لشرح تفصيلي عن الأعمال حيث أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم رفع كفاءة وتطوير، نفق المدينة الرئيسي (مدخل المدينة اتجاه طريق مصر إسماعيلية الصحراوي ومحور سعد الشاذلي) حيث تشمل الأعمال: التشطيبات ورفع كفاءة مكونات بالنفق، ومعالجة النتوءات، وكشط الاسفلت التالف وإعادة الرصف، وأيضًا أعمال التنسيق وتطوير إنارة النفق، وذلك ضمن أعمال (مشروع صيانة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة ).

كما تفقد الوزير تطوير ميدان الحي الخامس، حيث يتم رفع كفاءة غرف محابس على خطوط المياه الرئيسية قطر ١٤٠٠ مم بمدينة العبور ويتضمن المشروع المرحلة الأولى رفع كفاءة هذه الغرف وعددها 5 غرف محابس، كما تفقد الوزير اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية "ب ، ج".

ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الخاصة بالطرق والزراعات الموجودة بالمحاور، بجانب أعمال الإنارة والنظافة، وأعمال تنسيق الموقع وإزالة المخلفات.