انقطاع المياه عن مساكن الإسكندرية للقيام بأعمال صيانة برافع أطلس في مدينة السلام

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لقيامها بأعمال صيانة برافع أطلس بمدينة السلام، فإنه سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق مساكن "اسكندرية ٢ / مساكن الدلتا ٢/ اسكانات اطلس ٤ / اسكانات الجمهورية ۱ ، ۲ فإنه سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق مساكن "اسكندرية ٢ / مساكن الدلتا ٢/ اسكانات اطلس ٤ / اسكانات الجمهورية ۱ ، ۲ / اسكانات القاهرة و+هـ" / مساكن العاملين بمحطة البركة / منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية) ، وضعفها بمناطق العبد ٧٠٠ واسبيكو القديم والجديد .

وذلك يوم السبت الموافق ٦-٩-٢٠٢٥ اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو على خدمة الواتساب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥

