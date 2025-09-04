بورسعيد.. دعم النماذج المشرفة في مختلف المجالات لذوي الهمم

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي ،محافظ بورسعيد، في زيارة تعكس دعم القيادات التنفيذية لمنظومة التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي لتمكين ذوي الهمم مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية،جامعة بورسعيد، في تخصص التربية الخاصة المقدمة من الباحث محمد محمد علي عرابي ،المدرس بمدرسة النور للمكفوفين ببورسعيد، من ذوي الهمم.

وجاءت الرسالة تحت عنوان “برنامج إرشادي انتقائي في تنمية الاستقلال الشخصي لدى المراهقين المكفوفين بمدارس النور للمكفوفين”

و عقدت المناقشة بكلية التربية بجامعة بورسعيد بحضور الدكتورة ريحاب عبدالعزيز ، عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.

في لفتة إنسانية محافظ بورسعيد يشهد مناقشة رسالة الدكتوراه لباحث من ذوي الهمم

وخلال كلمته أعرب محافظ بورسعيد عن فخره واعتزازه بما لمسه من جدية وتميز في إعداد الرسالة مشيدًا بالإرادة القوية والإصرار الذي يتمتع به الباحث وما قدمه من نموذج مشرف يحتذى به في التحدي وتحقيق الطموح العلمي رغم ظروف الإعاقة كما أثنى على الجهد المبذول من لجنة الإشراف والمناقشة والدور البارز لكلية التربية في دعم وتوجيه طلاب الدراسات العليا.

وأكد محافظ بورسعيد في كلمته خلال فعاليات المناقشة أن محافظة بورسعيد حريصة على دعم النماذج المشرفة في مختلف المجالات لذوي الهمم فهم يمثلون طاقة حقيقية تسهم في بناء المجتمع عندما تتوفر لهم البيئة الداعمة والفرص العادلة مشيرًا إلى أهمية البحوث العلمية التطبيقية التي ترتبط بقضايا المجتمع وتقدم حلولا واقعية قابلة للتنفيذ.