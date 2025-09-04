قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
محافظات

بورسعيد.. دعم النماذج المشرفة في مختلف المجالات لذوي الهمم

شهد اللواء أركان حرب  محب حبشي ،محافظ بورسعيد، في زيارة تعكس دعم القيادات التنفيذية لمنظومة التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي لتمكين ذوي الهمم مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية،جامعة بورسعيد، في تخصص التربية الخاصة المقدمة من الباحث  محمد محمد علي عرابي ،المدرس بمدرسة النور للمكفوفين ببورسعيد، من ذوي الهمم.

وجاءت الرسالة تحت عنوان “برنامج إرشادي انتقائي في تنمية الاستقلال الشخصي لدى المراهقين المكفوفين بمدارس النور للمكفوفين” 

و عقدت المناقشة بكلية التربية بجامعة بورسعيد بحضور الدكتورة ريحاب عبدالعزيز ، عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.

وخلال كلمته أعرب محافظ بورسعيد عن فخره واعتزازه بما لمسه من جدية وتميز في إعداد الرسالة مشيدًا بالإرادة القوية والإصرار الذي يتمتع به الباحث وما قدمه من نموذج  مشرف يحتذى به في التحدي وتحقيق الطموح العلمي رغم ظروف الإعاقة كما أثنى على الجهد المبذول من لجنة الإشراف والمناقشة والدور البارز لكلية التربية في دعم وتوجيه طلاب الدراسات العليا.

وأكد محافظ بورسعيد  في كلمته خلال فعاليات المناقشة أن محافظة بورسعيد حريصة على دعم النماذج المشرفة في مختلف المجالات لذوي الهمم فهم يمثلون طاقة حقيقية تسهم في بناء المجتمع عندما تتوفر لهم البيئة الداعمة والفرص العادلة مشيرًا إلى أهمية البحوث العلمية التطبيقية التي ترتبط بقضايا المجتمع وتقدم حلولا واقعية قابلة للتنفيذ.

بورسعيد محافظ بورسعيد جامعة بورسعيد ذوى الهمم كلية التربية

