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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: شباب مصر سيظلون نموذجاً فى الإنتماء والوطنية

محافظ بورسعيد فى لقائه مع منسق و شباب مبادرة بالشباب نقدر مصر
محافظ بورسعيد فى لقائه مع منسق و شباب مبادرة بالشباب نقدر مصر
محمد الغزاوى

أكد اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد  على ما تشهده مصر الآن من تطور هائل فى الصناعات البحرية و بخاصة العسكرية منها يعد طفرة غير مسبوقة فى قدرة مصر على المنافسة فى هذا المجال .

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة سماح الجوهرى منسق مبادرة بالشباب نقدر بمحافظة بورسعيد ، و مجموعة واعدة من شباب المبادرة إحتفاءً بنجاحهم و تفوقهم فى الشهادة الثانوية الفنية و الثانوية العامة

محافظ بورسعيد فى لقائه مع منسق و شباب مبادرة بالشباب نقدر مصر تحقق طفرة غير مسبوقة الصناعات البحرية 

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن ما شاهده خلال احتفالية ذكرى تأميم قناة السويس  من تدشين  الرئيس عبد الفتاح السيسى لبعض الوحدات البحرية يؤكد على قدرة أبناء مصر على التحدى و العمل  مهما كانت الظروف المحيطة بها 

وشدد محافظ بورسعيد أن شباب مصر كانوا و سيظلوا نموذجاً يحتذى به فى الإنتماء و الوطنية و قدرتهم على مواجهة ما يحاك لمصر من مؤامرات بالوعى  و العمل و الإنتاج .

بورسعيد محافظ بورسعيد بالشباب نقدر محافظة بورسعيد شباب مصر

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