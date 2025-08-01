كثفت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور في محافظة بورسعيد ، اليوم الجمعة ، من جهودهم لتجهيز المقرات الانتخابية الواقعة في نطاق الحي ، تزامنا مع قرب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 م والمقرر انعقادها يومي 4 و 5 أغسطس الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، والذي تابع جهود الأحياء ومدينة بورفؤاد في تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات داخل وخارج المدارس المقام بها مقرات انتخابية ، واعمال صيانة أعمدة الإنارة و الكهرباء بمحيط المدارس وغيرها.

استعدادات مكثفة بزهور بورسعيد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وكثفت إدارات الحي المختلفة من جهودها حيث تم رفع القمامة و المخلفات من محيط المدارس من خلال حملات صباحية ومسائية ، و رش وتعقيم اللجان الانتخابية من الداخل لمكافحة القوارض والحشرات.

وشنت إدارة الحدائق حملات لصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء داخل المدارس والمقرات الانتخابية .

وقام عمال إدارة الكهرباء بديوان عام حي الزهور خلال الحملات الصباحية والمسائية ، بأعمال صيانة أعمدة الإنارة و تركيب كشافات ونزلات كهربائية بمحيط المدارس التي تقام بها المقرات الانتخابية.

كما انطلقت حملات لإزالة الاشغالات والتعديات الموجودة بمحيط المدارس ، وفتح الطريق ومصادرة كل العوائق التي تشوه المظهر الحضاري والجمالي ومن الممكن أن تعيق دخول وخروج الناخبين إلى داخل اللجان مع التشديد والمراقبة علي أصحابها بعدم وضعها مرة أخرى.

وتابع اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ميدانياً أعمال الصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ، وحملات الاشغالات والنظافة واعمال صيانة المسطحاتوالخضراء بمحيط المدارس التي سيقام بها المقرات الانتخابية لتهيئة الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية ، والجو الآمن لاستقبال الناخبين .



وتفقد رئيس حي الزهور الاستعدادات بمحيط المدارس ، وتأكد من كافة الأعمال لصيانة ورفع كفاءة وإعادة إضاءة أعمدة الإنارة ، ومستوى النظافة باللجان .

ومن جانبه قال رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوي وإعلان الطوارئ بكافة أجهزة الحي التنفيذية ، مع عقد غرفة عمليات ولجنة دائمة على مدار يومي الانتخابات لسرعة التصؤف مع أي طارئ .

واضاف أنه ما زالت جهود الحي مستمرة ومكثفة لتجهيز المقرات الانتخابية ، ونواصل اعمالنا في حملات صباحية ومسائية دون توقف ، و ذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي ، وتهيئة المناخ المناسب لعملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025م.

وأكد اللواء أيمن صبحي ،أن دور الحي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وحث رئيس حي الزهور فى بورسعيد أهالي الحي على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته ضرورية وواجبة.