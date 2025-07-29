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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب تتفقد الهيئات الرياضية فى بورسعيد

لجنة الرقابة والمعايير تفقد الهيئات الرياضية فى بورسعيد
لجنة الرقابة والمعايير تفقد الهيئات الرياضية فى بورسعيد
محمد الغزاوى

استقبل محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، لجنة من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لمتابعة وتقييم أداء الهيئات والمنشآت الرياضية، والاطمئنان على انتظام العمل الإداري والفني بها.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتحت رعاية  اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف دينا بيومي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير.

ترأس اللجنة محمود فوزي، مدير عام تطوير المعايير، وتضم اللجنة كل من ياسر الرشيدي، مدير إدارة التفتيش على الهيئات الرياضية، إلى جانب الأعضاء المتخصصين في المتابعة والرقابة وهم محمود نصر، وأحمد مصطفى، ومحمد إبراهيم، وحسام جمعة، الذين باشروا أعمالهم الميدانية داخل محافظة بورسعيد على مدار يومين متتاليين.

لجنة الرقابة والمعايير تفقد الهيئات الرياضية فى بورسعيد 

بدأت اللجنة جولتها  بزيارة تفقدية لمنطقة بورسعيد للكاراتيه، حيث تابعت سير العمل الإداري والأنشطة، ثم استكملت مهمتها  بتفقد نادي الجمارك، تحت إشراف محمود المر، مدير الإدارة، وفريق العمل بالإدارة.

اشرفت  اللجنة على خطة المديرية في متابعة الأندية ومراكز الشباب ،كما تم عقد اجتماع مع محمد عبد العزيز مدير عام المديرية لمناقشة خطة المديرية في التفتيش علي الهيئات الرياضية.

كما تفقدت اللجنة  منطقة كرة القدم ونادي الجمارك ومنطقة الكاراتيه ونادي الغزل لمتابعة سير وانتظام العمل بهم ،مع استمرار عمل اللجنة في متابعة الهيئات الرياضية.

وأثنت اللجنة علي قيام المديرية بتنفيذ خطتها السنوية في متابعة الأندية بالمحافظة تنفيذاً لتعليمات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإحكام الرقابة وحوكمة ووضع المعايير والضوابط التي تنظم عمل الهيئات الرياضية داخل المحافظة.

من جانبه أكد محمد عبد العزيز، أن هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الهيئات الرياضية، ومتابعة مدى التزامها باللوائح المنظمة للعمل، وضمان استدامة الأنشطة وتطوير مستوى الأداء.

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