محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن الجديد ويؤكد استمرار التعاون لخدمة المواطن

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم مساءٱ، اللواء محمد محمد خليل الجمسي مدير أمن بورسعيد الجديد، بمكتبه بالديوان العام، وذلك بحضور اللواء إسلام الصياد مساعد مدير أمن بورسعيد و اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد

و قدم محافظ بورسعيد التهنئة إلى اللواء محمد الجمسي بمناسبة صدور قرار تعيينه مديرًا لأمن بورسعيد، ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية لعام 2025، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، مؤكدًا على استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن في سبيل خدمة المواطن وتعزيز منظومة الأمن.

محافظ بورسعيد يستقبل مدير الامن الجديد عقب وصوله المحافظة

وأكد اللواء محب حبشي عن ثقته الكاملة في القيادات الأمنية لما تبذله من جهود مخلصة في حفظ الأمن والأمان، مؤكدا علي الدور الوطني الهام الذي يقوم به جهاز الشرطة في فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط.

من جانبه، أعرب مدير الأمن الجديد عن شكره وتقديره للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على بذل كافة المجهودات من أجل توفير أقصى درجات الأمن والأمان بالشارع البورسعيدي