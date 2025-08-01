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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة بزهور بورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع عبد الحليم محمود

حملة مكبرة بزهور بورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع عبد الحليم محمود
حملة مكبرة بزهور بورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع عبد الحليم محمود
محمد الغزاوى

ترأس  اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد أعمال تنفيذ الحملة المكبرة  التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي  ، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق  بشارع عبد الحليم محمود.

جاء ذلك في إطار استعدادات الأجهزة التنفيذية بالاحياء لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 من ، و بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات  اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، وبمشاركة رجال شرطة المرافق بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة .

حملة مكبرة بزهور بورسعيد  لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع عبد الحليم محمود

واسفرت  عن الإزالة الفورية للاشغالات والتعديات ومصادرتها وفتح الطرق أمام المواطنين .

وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

ومن جانبه أكد السيد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.

بورسعيد الإشغالات محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور

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