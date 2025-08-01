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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يحتفي بوفد مبادرة بالشباب نقدر والطلاب المتفوقين

محافظ بورسعيد يستقبل منسق مبادرة بالشباب نقدر
محافظ بورسعيد يستقبل منسق مبادرة بالشباب نقدر
محمد الغزاوى

استقبل اللواء أ.ح  محب حبشى محافظ بورسعيد الدكتورة سماح الجوهرى منسق مبادرة بالشباب نقدر بمحافظة بورسعيد والمتحدث الرسمي للمبادرة على مستوى الجمهورية ، و  رانيا درويش أمينة العلاقات العامة بالمبادرة ، ومجموعة واعدة من شباب المبادرة، بمكتبه بالديوان العام

محافظ بورسعيد يستقبل منسق مبادرة بالشباب نقدر و مجموعة من شباب المبادرة 

وهنأ  المحافظ الشباب،  بتفوقهم و نجاحهم فى الثانوية العامة و الشهادات الفنية.

 و أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بأبنائه الشباب المتميزين حيث حصل الطالب على ياقوت  بالمدرسة التكنولوجية على المركز الأول على مستوى المحافظة و الطالب محمد ريان بالمدرسة التكنولوجية على المركز السابع على مستوى المحافظة فى الشهادة الثانوية الفنية


وفى لفته إنسانية حرص محافظ بورسعيد على تقديم الشيكولاته بأيده للشباب الحضور احتفاء بهم و تقديرا لتميزهم .

و تحدث محافظ بورسعيد مع  الشباب عن تطلعاتهم و أحلامهم فى المستقبل ، مؤكداً لهم أن التخطيط السليم و الإرادة و تطوير الذات هى أهم سبل تحقيق النجاح .


كما أثنى محافظ بورسعيد على الدور التوعوي المستمر الذى تقوم به المبادرة  و سعيها لغرس روح الإنتماء و الولاء للوطن داخل الشباب، و أكد على دعمه الدائم للمبادرة و شبابها الذين يعدوا نموذجاً مشرفاً للشباب الواعد الذى سيكون له الدور الأساسى و الفاعل فى بناء مستقبل مصر

بورسعيد محافظ بورسعيد بالشباب نقدر محافظة بورسعيد الدور التوعوى

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