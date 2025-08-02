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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال انتخابات الشيوخ

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ بعدد من المقار الانتخابية
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ بعدد من المقار الانتخابية
محمد الغزاوى

 تفقد اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد،  اليوم ،خلال جولة ميدانية موسعة عدد من المقار الانتخابية بعدد من أحياء المحافظة لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام الانتخابات.

حبشي :يوجه بتوفير كراسي متحركة لكبار السن داخل المقار الانتخابية

جاء ذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد الجارية لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر انعقادها يومي الرابع والخامس من أغسطس الجاري.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،والأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، ورؤساء عدد من الأحياء 

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ بعدد من المقار الانتخابية

وشملت الجولة التفقدية عددًا من المدارس والمعاهد التي تم تخصيصها كمقار انتخابية، مدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية، ومدرسة السادات الثانوية التجارية، ومعهد محمد عابد الابتدائي، ومدرسة علي سليمان الابتدائية، ومدرسة أم المؤمنين الابتدائية.

وتابع محافظ بورسعيد خلال جولته إجراءات التجهيز والتأمين واللوجستيات اللازمة داخل وخارج اللجان من حيث النظافة العامة، ورفع الإشغالات بمحيط المقار، وجاهزية دورات المياه والإنارة وتوافر المرافق الأساسية مع التأكيد على تهيئة بيئة مناسبة وآمنة للناخبين وكافة عناصر العملية الانتخابية ،مع التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والأمنية والصحية.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة توفير مولدات كهرباء بكل لجنة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة عند تشغيلها، وضمان وجود تهوية جيدة داخل اللجان، حفاظًا على سلامة العاملين والناخبين. كما وجه بتوفير عدد من الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن بالتنسيق مع مديرية الصحية.

وأكد اللواء محب حبشي علي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة لضمان تنظيم العملية الانتخابية بشكل منضبط وآمن يليق بمحافظة بورسعيد ويعكس وعي مواطنيها 

واشار محافظ بورسعيد إلى استمرار المتابعة الميدانية لتذليل أية عقبات وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في مناخ من الشفافية والنزاهة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مجلس الشيوخ العملية الانتخابية

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