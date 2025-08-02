زهور بورسعيد: إزالة الإشغالات بمنطقتي الـ 5000 وحدة وأبراج ابو القمصان

قاد اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد ليلا ، أعمال تنفيذ الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي ، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقتي الـ 5000 وحدة السكنية و أبراج ابو القمصان الواقعة في نطاق الحي.

جاء ذلك في إطار استعدادات الأجهزة التنفيذية بالاحياء لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 من ، و بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقتي ال5000 فى منطقة ابراج ابو قمصان

واسفرت عن إزالة فروشات خضروات وفتح الطريق واعادة الانضباط ، وازالة مغسلة ، كما تمت الإزالة الفورية للاشغالات والتعديات ومصادرتها وفتح الطرق أمام المواطنين .

وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

و أكد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.