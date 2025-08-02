تابع اللواء ايمن قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد أعمال تجهيز اللجان الانتخابية والاستعدادات اللوجيستية بالمقار الانتخابية ، وتجربة مولادات الكهرباء استعدادا لمواجهة أي طارئ في حالة قطع التيار الكهربائي خلال عملية الاقتراع في يومي الانتخابات .

متابعة اللجان الانتخابية وتجربة مولدات الكهرباء بمدارس زهور بورسعيد

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، بتكثيف الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 م ،والمقرر انعقادها يومي 4 و 5 أغسطس الاسبوع المقبل .

وأكد اللواء أيمن صبحي ، إن الاستعدادات والعمل على تجهيز المقرات الانتخابية تجري على قدم وساق ، للتأكد من جاهزيتها وتوفير الجو الامن لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025م.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي.