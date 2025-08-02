محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير منطقة السلام بحي الضواحي

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم ،أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة السلام والتي تعد من أهم المناطق الجاري تطويرها ضمن خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب،والمهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد،والأستاذة شيماء العزبي، القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

أعمال التطوير تشمل رصف الطرق وتحديث شبكة الصرف الصحي وزيادة أعمدة الإنارة والمسطحات الخضراء ودهان واجهات العمارات السكنية

أوضح محافظ بورسعيد أن تكلفة أعمال التطوير بمنطقة السلام بلغت 100 مليون جنيه وشملت الاعمال تطوير المدخل الرئيسي للمنطقة بجانب أعمال رصف وتوسعة الطرق الداخلية وتركيب بلاط الإنترلوك وتحديث شبكة الصرف وزيادة أعمدة الإنارة،ودهان واجهات العمارات السكنية، بالإضافة إلى مد خطوط المياه وتوفير صناديق حديثة لجمع القمامة بهدف تعزيز منظومة النظافة بالمنطقة، فضلًا عن إنشاء أماكن مخصصة لانتظار السيارات ورفع كفاءة حديقة جمال عبد الناصر، مع التوسع في المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأكد اللواء محب حبشي علي افتتاح المنطقة قريبًا بعد الانتهاء من جميع الأعمال مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ مشروعات التطوير بجميع الأحياء وخاصة في حي الضواحي الذي يشهد طفرة تنموية شاملة خلال الفترة الحالية.

كما ثمن محافظ بورسعيد التعاون المثمر مع نواب بورسعيد والذي ساهم في سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به منطقة تعمير بورسعيد في تنفيذ هذه المشروعات امتدادًا لقطار التنمية بالضواحي.

ومن جانبه،وجه النائب حسن عمار الشكر للمحافظ على استجابته السريعة لشكاوى المواطنين وحرصه الدائم على المتابعة الميدانية لمشروعات التطوير مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس إرادة حقيقية في تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة حضارية تليق بأبناء المحافظة.