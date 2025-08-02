تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، مستشفى السلام ببورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة سير العمل داخل المستشفى، والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد حسن، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

واطمأن محافظ بورسعيد على الحالة الصحية للمرضى خلال الجولة داخل المستشفى واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمة الطبية المقدمة ،موجهًا بضرورة توفير أفضل رعاية طبية لهم والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية على الوجه الأكمل وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وأكد محافظ بورسعيد خلال تفقده المستشفى على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمرضى وذويهم، بما يساهم في تحسين تجربتهم العلاجية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالجهود المبذولة من الأطقم الطبية والإدارية داخل المستشفى، موجها بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.