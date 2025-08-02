تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ وذلك لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الحكومية الخدمية.

جاء ذلك في إطار جولات محافظ بورسعيد الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والأستاذ محمد فواز، رئيس حي المناخ.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ

وتابع المحافظ آلية العمل داخل المركز واستقبال طلبات المواطنين والتعامل معها إلكترونيًا في ضوء تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين .

وأكد اللواء محب حبشي علي أهمية تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وسرعة الإنجاز والدقة في الأداء والرد على الاستفسارات بشفافية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.