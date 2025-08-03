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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد 20 عامًا من الإهمال| كورنيش بورسعيد يتجمّل من جديد.. إضاءة ساحرة وتصميم عصري.. شاهد

محافظ بورسعيد يتفقد المرحلة الأولى من أعمال تطوير الكورنيش السياحي من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم
محافظ بورسعيد يتفقد المرحلة الأولى من أعمال تطوير الكورنيش السياحي من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم
محمد الغزاوى

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد السياحي، والتي تنفذ لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، بدءًا من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم في مشهد مبهر يزين كورنيش بورسعيد بأضواء حديثة وتصميمات عصرية كمرحلة أولى من أعمال التطوير ..

رافقه خلال الجولة المهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، ومحمد فواز رئيس حي المناخ، وممثلو الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع المهندس طارق نوفل رئيس مجلس الإدارة و المهندس نصر المصرى نائب رئيس مجلس الإدارة و المهندس عمرو نوفل.

محافظ بورسعيد يتفقد المرحلة الأولى من أعمال تطوير الكورنيش السياحي من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم

واستعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير الجارية والتي تجرى على مرحلتين، وتشمل تركيب أرضيات حديثة بتصميمات هندسية أنيقة، وأعمدة إنارة ديكورية ذات طابع عصري إضافة إلى ترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ .

وتضم خطة التطوير أيضًا تنفيذ إضاءات مخفية بطول الكورنيش،وإقامة مسارات مخصصة للجري ومناطق ترفيهية، إلى جانب إنشاء برجولات ومقاعد عصرية، ورفع كفاءة البنية التحتية من أعمال الصرف والكهرباء بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والأمان لرواد الكورنيش.كما تشمل الأعمال الجارية فتح وتوسعة الطرق المؤدية والموازية للكورنيش وإزالة التعديات والمخلفات التي كانت تشوه المظهر العام للمنطقة .

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة لإعادة إحياء الواجهة البحرية لبورسعيد وتحويل الكورنيش إلى وجهة سياحية متكاملة تضم كافة عناصر الجذب مما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ويعيد لبورسعيد مكانتها كواحدة من أبرز المدن الساحلية في مصر.

وفي ختام جولته، وجه اللواء محب حبشي الشكر للجهات التنفيذية المشرفة على المشروع مؤكدًا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر والانتهاء من الأعمال بأعلى جودة وفي أسرع وقت.

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