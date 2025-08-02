بورسعيد تعلن الاستعداد لانتخابات الشيوخ

تابع اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية من خلال مركز عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لاستعدادات محافظة بورسعيد للحدث الانتخابي 2025.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، واللواء محمود الجبالي رئيس الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية

واستعرض محافظ بورسعيد إجراءات تأمين العملية الانتخابية، والتي تشمل تفعيل شبكة كاميرات المراقبة من خلال مركز الشبكة الوطنية لمتابعة سير عمل العمليه الانتخابية، بما يضمن أعلى مستويات التأمين والانضباط.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة وقيادات المحافظة وكافة الجهات المعنية الممثلة بمندوبيها داخل مركز الشبكة الوطنية بما يضمن إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية وتوفير الأجواء الملائمة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وشدد محافظ بورسعيد على أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى، وتعمل على تأمين وتيسير العملية الانتخابية بجميع مراحلها لضمان انتظام وسلامة سير الانتخابات، وخروجها بشكل يليق بمحافظة بورسعيد.