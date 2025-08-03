قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم | رطوبة مرتفعة وشبورة صباحية وحرارة شديدة على جنوب البلاد
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استعدادات مكثفة في بورسعيد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات
انتخابات
محمود محسن

أكدت شيماء رشاد، مراسلة "إكسترا نيوز" بمحافظة بورسعيد، أن المحافظة تشهد حالة من الجاهزية الكاملة استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا وتستمر على مدار يومين.

وأوضحت، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن العملية الانتخابية ستُجرى داخل 104 لجان فرعية موزعة على 63 مركزًا انتخابيًا بمختلف أحياء المحافظة، لافتة إلى أن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، رفع منذ ساعات الصباح الأولى درجة الاستعداد إلى القصوى، وبدأ جولة ميدانية شملت عددًا من المقار الانتخابية في أحياء الزهور، العرب، المناخ، والضواحي، حيث تابع شخصيًا مدى جاهزية اللجان من الداخل والخارج.

وشملت الجولة التأكد من توافر كراسي متحركة لكبار السن، وجاهزية أعمال النظافة والإنارة، وتوفير مولدات كهربائية للطوارئ، فضلًا عن تحسين التهوية داخل اللجان وتخصيص سيارات لخدمة الناخبين في محيط المقار الانتخابية.

كما لفتت رشاد إلى أن مركز عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة شهد متابعة مباشرة للاستعدادات الأمنية واللوجستية، وتم تفعيل شبكة كاميرات المراقبة لربط المقار الانتخابية بالمركز، ومتابعة الحدث لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي مدينة بورفؤاد، أشارت المراسلة إلى قيام الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس المدينة، بجولة مكثفة شملت عددًا من المدارس التي خُصصت كمقار انتخابية، حيث اطمأن على جاهزية غرف القضاة، وقاعات الفرز، وغرف حفظ الأوراق، ومواقع القوات المكلفة بالتأمين.

وفي ختام المداخلة، أكدت شيماء رشاد أن جميع الأجهزة التنفيذية في بورسعيد وبورفؤاد تعمل كفريق واحد، لضمان عملية انتخابية آمنة ومنظمة ومشرفة، تعكس وعي المواطن البورسعيدي واستعداده للمشاركة الوطنية.

محافظة بورسعيد انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ لجان فرعية المقار الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

وسام أبو علي

صفقة القرن.. هل يلعب وسام أبو علي للزمالك بعد تجاهل مدرب كولومبوس له؟

ترشيحاتنا

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد