استعدادات مكثفة في بورسعيد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ

أكدت شيماء رشاد، مراسلة "إكسترا نيوز" بمحافظة بورسعيد، أن المحافظة تشهد حالة من الجاهزية الكاملة استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا وتستمر على مدار يومين.

وأوضحت، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن العملية الانتخابية ستُجرى داخل 104 لجان فرعية موزعة على 63 مركزًا انتخابيًا بمختلف أحياء المحافظة، لافتة إلى أن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، رفع منذ ساعات الصباح الأولى درجة الاستعداد إلى القصوى، وبدأ جولة ميدانية شملت عددًا من المقار الانتخابية في أحياء الزهور، العرب، المناخ، والضواحي، حيث تابع شخصيًا مدى جاهزية اللجان من الداخل والخارج.

وشملت الجولة التأكد من توافر كراسي متحركة لكبار السن، وجاهزية أعمال النظافة والإنارة، وتوفير مولدات كهربائية للطوارئ، فضلًا عن تحسين التهوية داخل اللجان وتخصيص سيارات لخدمة الناخبين في محيط المقار الانتخابية.

كما لفتت رشاد إلى أن مركز عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة شهد متابعة مباشرة للاستعدادات الأمنية واللوجستية، وتم تفعيل شبكة كاميرات المراقبة لربط المقار الانتخابية بالمركز، ومتابعة الحدث لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي مدينة بورفؤاد، أشارت المراسلة إلى قيام الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس المدينة، بجولة مكثفة شملت عددًا من المدارس التي خُصصت كمقار انتخابية، حيث اطمأن على جاهزية غرف القضاة، وقاعات الفرز، وغرف حفظ الأوراق، ومواقع القوات المكلفة بالتأمين.

وفي ختام المداخلة، أكدت شيماء رشاد أن جميع الأجهزة التنفيذية في بورسعيد وبورفؤاد تعمل كفريق واحد، لضمان عملية انتخابية آمنة ومنظمة ومشرفة، تعكس وعي المواطن البورسعيدي واستعداده للمشاركة الوطنية.