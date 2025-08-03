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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ القاهرة يعلن الاستعداد لاستقبال 8 ملايين و544 ألف ناخب وناخبة

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
محمد البدوي

 استعرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الاستعدادات النهائية التي اتخذتها المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية لاستحقاق مجلس الشيوخ بسلاسة، وذلك في لقاء خاص مع محمد عادل مراسل قناة «إكسترا نيوز».

وقال صابر إن القاهرة تُعد أكبر كتلة تصويتية على مستوى الجمهورية، إذ تضم نحو 8 ملايين و544 ألف ناخب وناخبة موزعين على 544 لجنة فرعية داخل 336 مقرًا انتخابيًا، فضلًا عن لجنة عامة رئيسية في أرض المعارض.

غرف العمليات

وأوضح نائب المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ترتبط بشكل مباشر بغرف العمليات في وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، إضافة إلى غرف العمليات بالأحياء والإدارات التنفيذية المختلفة مثل المرور، والإسعاف، والدفاع المدني، والكهرباء، والمياه، والنظافة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتتعامل فورًا مع أي طارئ أو شكوى يتم رصدها أمام اللجان الانتخابية، من أجل توفير أجواء مريحة وآمنة للناخبين، مشددًا على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني بوصفه "عرسًا ديمقراطيًا يليق بالشعب المصري".

وفيما يخص التجهيزات اللوجستية، أكد د. إبراهيم صابر أن المحافظة حرصت على توفير كافة الوسائل التي تضمن راحة الناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، من خلال تجهيز اللجان بكراسي مخصصة، ومظلات للحماية من الشمس، ومبردات هوائية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة ومحيط المدارس المستخدمة كمقار انتخابية.

كما أشار إلى وجود تنسيق مع هيئة النقل العام بالقاهرة لتوفير خطوط ومركبات لنقل الناخبين من الميادين العامة إلى مقارهم الانتخابية، بهدف تسهيل وصولهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية.

وفي ختام حديثه، وجّه نائب المحافظ دعوة إلى المواطنين ممن لهم حق التصويت للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين تعكس وعيهم السياسي، وتُعد رسالة قوية للعالم على استقرار الدولة المصرية وقدرتها على إنجاح استحقاقاتها الدستورية.

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