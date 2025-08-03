محافظ قنا: الانتخابات عرس ديمقراطي حقيقي وسط تنافسية قوية واهتمام المواطنين

أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على أنّ المحافظة أنهت استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية منذ أكثر من 10 أيام في عقد اجتماعات مكثفة شملت كل القطاعات الخدمية والمرافق العامة.

وشدد خلال تصريحات مع أحمد الأفيوني مراسل قناة إكسترا نيوز، على التأكد من جاهزية اللجان الانتخابية وعددها 304 لجنة لاستقبال نحو 2 مليون و200 ألف ناخب، وذلك سواء كانت مقار هذه اللجان في المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها.

الحماية المدنية والمرور

وتابع، أنّ الاستعدادات شملت مراجعة تجهيزات المرافق الحيوية مثل الإسعاف والحماية المدنية والمرور، إلى جانب التأكيد على جاهزية الكهرباء والمياه وتوفير مولدات إضافية تجنبًا لأي انقطاع، كما جرى تجهيز أماكن الانتظار بالمقار الانتخابية، وتوفير مظلات وكراسي متحركة لذوي الإعاقة، والتأكد من مستوى النظافة والإنارة بمحيط اللجان.

وأكد، أن المحافظة تعتبر هذه الانتخابات بمثابة عرس ديمقراطي حقيقي، وسط تنافسية قوية واهتمام واسع من المواطنين والمرشحين على حد سواء.