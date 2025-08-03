الصناعات الغذائية تطلق مبادرة صوتك يفرق لدعوة العمال للمشاركة بالانتخابات

أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن النقابة حرصت على تثقيف كوادرها النقابية خلال الفترة الماضية وحثتهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات “الشيوخ والنواب”.

وأشار عيش - خلال تصريحات صحفية - إلى أن نقابة الصناعات الغذائية أطلقت مبادرة "صوتك يفرق" لتعريف العمال بأهمية المشاركة، ونبذ الآراء السلبية التي تستهدف خدمة أجندات خارجية.

وأضاف أن مشاركة عمال مصر في العملية السياسية مسألة في غاية الأهمية وتعكس حرصهم على خلق مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم من خلال خلق مزيد من الاستقرار السياسي الذي تتطلبه المرحلة الراهنة.

ولفت عيش، أن دور مجلس الشيوخ هو الدراسة التفصيلية للخطط، ويُبدي مقترحاته وتوصياته لضمان أن تكون الخطط شاملة، مستدامة، وموجهة نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن المشاركة تعكس التعبير القوي عن الوعي والمسؤولية الوطنية، وتساهم في تعزيز الشرعية السياسية وتُضفي شرعية قوية على المجلس المنتخب، وتُعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.