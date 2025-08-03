إكسترا نيوز توضح استعدادات محافظة الدقهلية لانتخابات مجلس الشيوخ

قال سمير وحيد مراسل قناة إكسترا نيوز بمحافظة الدقهلية، إنّ المحافظة أنهت جميع استعداداتها الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والمقررة على مدار يومي الرابع والخامس من أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، شدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتأمينية لضمان إجراء الانتخابات في أجواء يسودها النظام والشفافية، مشيرًا إلى أهمية تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المحافظة عقدت عددًا من الاجتماعات الهامة، من بينها اجتماع ترأسه الدكتور أحمد العبد، نائب المحافظ، لإجراء محاكاة شاملة لسير العملية الانتخابية، وذلك بحضور اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، وممثلي الأجهزة الأمنية والحماية المدنية ومديري المديريات المعنية، إلى جانب رؤساء قطاع المرافق والكهرباء والمياه والغاز.

وشدد المحافظ على تجهيز المقار الانتخابية عبر مديريات التربية والتعليم، وعلى رفع كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة والإنارة بمحيط اللجان.

وتابع، أن المحافظة اتخذت إجراءات لضمان راحة وسلامة الناخبين، منها توفير مظلات وأماكن انتظار لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، وتنسيق خطة تأمين طبي بالتعاون مع مديرية الصحة، فضلًا عن توفير مصادر كهرباء بديلة تحسبًا لأي طوارئ، كما جرى تفعيل الربط الكامل بين مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة والشبكة الوطنية للطوارئ، إلى جانب غرف العمليات في جميع المراكز والمدن والقرى.