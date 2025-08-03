محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ | صور

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الاستعدادات النهائية الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر انعقادها يومي الاثنين والثلاثاء، الموافق 4 و5 أغسطس الجاري، بمشاركة 2 مليون و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة، يدلون بأصواتهم من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد.

أكد محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، مشددًا على تقديم الدعم الكامل لتيسير العملية الانتخابية والحفاظ على سلامة المواطنين، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمركز الشبكة الوطنية وغرف فرعية بالمراكز والمدن تعمل على مدار الساعة، للتنسيق بين الجهات المختلفة ومتابعة سير العملية الانتخابية دون التدخل في مجرياتها.

شدد المحافظ على مراجعة تجهيز المقرات الانتخابية من حيث النظافة، والإنارة، ووسائل الإطفاء، وتأمينها بالكامل من خلال فرق الحماية المدنية، وتوفير المولدات الكهربائية وأماكن انتظار مناسبة لكبار السن وذوي الهمم، موجّهًا رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية المستمرة وضمان جاهزية جميع اللجان قبل بدء الاقتراع.

دعا اللواء محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، باعتبارها واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، مؤكدًا ثقته في وعي أهالي كفرالشيخ وحرصهم على الخروج المشرف الذي يعكس صورة حضارية للمحافظة على مستوى الجمهورية.