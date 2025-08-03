8 مقرات لانتخابات مجلس الشيوخ بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، الانتهاء من جاهزية المقرات الانتخابية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وتابع الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية بمراكز الشباب، وذلك قبل بدء التصويت المقرر غدًا وبعد غد يومي 4 و 5 أغسطس الجاري، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن عدد اللجان الانتخابية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة يبلغ 8 مقرات بمراكز شباب "سيدي نصر، دمرو، أبو العزايم، إصلاح شالما، سد خميس، 8 المعمورة، القليعة، الصافية".

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة جاهزية المقرات الانتخابية بمراكز الشباب لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق البرلماني.