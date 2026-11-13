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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد شاكر: تفاعلي مع المصورين بافتتاح مهرجان القاهرة عفوي.. فيديو خاص

الفنان أحمد شاكر
الفنان أحمد شاكر
تصوير كيرلس صلاح   -  
أوركيد سامي

كشف الفنان أحمد شاكر، خلال لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، كواليس اللقطة التي ظهر خلالها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت الترند خلال الساعات الماضية، بعدما حرص على مداعبة المصورين والتفاعل معهم بطريقة عفوية لفتت أنظار الحضور والمتابعين.

وأكد أحمد شاكر أنه كان سعيدًا للغاية بحضوره حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، مشيرًا إلى أن المهرجان يمثل مناسبة فنية مهمة تجمع نجوم وصناع السينما، وتعكس مدى الاهتمام بالفن والفنانين ودورهم في إثراء المشهد الثقافي والفني.

وأوضح الفنان أن تفاعله مع المصورين خلال حفل الافتتاح جاء بشكل عفوي وتلقائي، حيث أراد أن يقدم لهم التحية ويمزح معهم، تقديرًا لدورهم في تغطية الفعاليات الفنية وحرصهم على توثيق لحظات حضور النجوم ومشاركتهم في المهرجانات والمناسبات المختلفة.

وأضاف أحمد شاكر أن هذه اللحظة لم تكن مخططًا لها أو معدة مسبقًا، وإنما جاءت في إطار الأجواء المبهجة التي سيطرت على حفل الافتتاح، مؤكدًا أنه فوجئ بحجم التفاعل مع اللقطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولها الجمهور بشكل واسع وأصبحت حديث المتابعين وتصدرت الترند.

وأشار إلى أن سعادته لم تقتصر على هذا التفاعل، بل امتدت إلى الأجواء العامة التي شهدها حفل افتتاح المهرجان، والذي وصفه بأنه حفل مشرف ومبهج، عكس الصورة الإيجابية التي تليق بمكانة السينما المصرية والمهرجانات الفنية الكبرى.

أحمد شاكر يشيد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وأعرب أحمد شاكر عن تقديره الكبير لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أنه واحد من المهرجانات العالمية المميزة التي تحظى بمكانة مهمة على خريطة المهرجانات السينمائية، لما يقدمه من اهتمام حقيقي بالفن والفنانين، وحرصه على دعم الحركة السينمائية وتسليط الضوء على الإبداع وصناع الأفلام.

وأضاف أن المهرجان يمثل منصة مهمة للاحتفاء بالفن والسينما، كما يمنح الفنانين وصناع الأعمال السينمائية فرصة للالتقاء وتبادل الخبرات والتواصل مع مختلف التجارب الفنية، وهو ما يعزز من قيمة الحدث وأهميته على المستويين المحلي والدولي.

ولفت إلى أن الاهتمام الذي يحظى به مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعكس أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى، التي تسهم في دعم الفن المصري وإبراز مكانته، فضلًا عن تقديم صورة مشرفة عن الثقافة والإبداع المصري أمام العالم.

واختتم أحمد شاكر حديثه بالتأكيد على سعادته بالمشاركة في هذه الأجواء الفنية المميزة، مشيرًا إلى أن ما حدث مع المصورين كان مجرد لحظة عفوية مليئة بالود والمرح، لكنها تحولت إلى واحدة من اللقطات التي حظيت باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، في أجواء عكست حالة البهجة التي صاحبت افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

https://youtube.com/shorts/37nUJfeJKPw?si=OwCAFkdeIY_4S6Lv

الفنان أحمد شاكر اخبار الفن نجوم الفن

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