محافظ المنوفية يتابع التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. صور

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية متابعة مباشرة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، للاطمئنان على الجاهزية الكاملة وإتمام كافة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر إجراؤها يومي 4 ، 5 أغسطس الجاري .

حيث تابع محافظ المنوفية من خلال اتصالًا مرئيا مباشرا بعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من مدى جاهزية المقار الانتخابية من حيث التأمين والاطمئنان على تهيئة اللجان بشكل عام لاستقبال الناخبين ، فضلاً عن مدي توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها ، مؤكدا حرصه على المتابعة اللحظية والمستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات فوراً من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.

وشدد أبو ليمون على جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الإنتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية.

وأشار المحافظ أن " المنوفية " قد استعدت بتجهيز 12 مركز انتخابي و 455 مقر انتخابي و 469 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و 947 ألف و 608 ناخب على مستوى المحافظة ، مناشداً جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي .