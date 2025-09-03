قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قوافل بالمدارس مع بداية العام الدراسي للكشف المبكر عن أمراض الكلى في بورسعيد

محافظ بورسعيد: يثمن مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية الخاصة
محافظ بورسعيد: يثمن مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية الخاصة
محمد الغزاوى

ترأس اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة، والذي يهدف إلى متابعة جهود تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على وضع آليات واضحة لتنسيق الجهود وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور أحمد حسن سالم مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد السباعي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مستشار بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من القيادات الصحية والتنفيذية.

و ناقش المجلس عددا من الملفات الحيوية في قطاع الصحة،والتي تضمنت :

سرعة افتتاح وتشغيل أسرة العناية المركزة بالمستشفى الجامعي (10 أسرة) وبمستشفى الصدر (14 سريرا ) لسد العجز.

كما تم استعراض الحالة الفنية لجهاز الرنين المغناطيسي بمركز بورسعيد للأشعة، مع بحث مقترح ضمه لهيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لصالح المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء عن مرضى زراعة الكلى بما في ذلك إجراء التحاليل الطبية على نفقة التأمين الصحي الشامل.

 وفي السياق ذاته أكد على أهمية تفعيل المبادرات الخاصة بتوعية الشباب المقبلين على الزواج لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق، من خلال الفحص الطبي للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية إلى جانب مبادرات تعليمية وتثقيفية لبناء أسرة قوية.

محافظ بورسعيد: يثمن مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية الخاصة بالتوسع في خدمة الطوارئ بالمراكز والوحدات الصحية

وتضمن الاجتماع أيضا بحث آليات تنفيذ التوعية الإعلامية لتفعيل خدمة الطوارئ بالمراكز والوحدات الصحية، بما يساهم في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ بالمستشفيات وخاصة بجنوب بورسعيد مع استمرار نقل الحالات الحرجة للمستشفيات عبر سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة.

كما تقرر تنظيم قوافل طبية في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد للكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي لدى الطلاب مع التركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجا بجنوب بورسعيد.

وثمن محافظ بورسعيد على اليات رفع المستوى الطبي والعلاجي لعدد (3) وحدات صحية بالجنوب لتعمل على مدار الساعة في تقديم خدمات الطوارئ والإسعافات الأولية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود حسين موافقات  وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بشأن ملف التكليف ودوره في دعم المنظومة الصحية وتوفير الكوادر الطبية اللازمة داخل المحافظة.

كما عرض الدكتور أحمد حسن سالم الخريطة الصحية لبورسعيد، موضحا نطاقها والجهات المشاركة في إعدادها وآلية ربط الوحدات الصحية بالمراكز الطبية بما يعزز كفاءة الخدمات الطبية وتكاملها.

وفي السياق ذاته، قدم الدكتور وليد عبد المقصود عرضا حول موقف الحماية المدنية بعدد من المنشآت الصحية لتشمل مستشفى الصدر، ومستشفى الأسنان، ومستشفى الإرشاد، بالإضافة إلى متابعة الرواكد الخاصة بمديرية الصحة والمخزنة بجراج المديرية وذلك في إطار الالتزام باشتراطات السلامة والحماية المدنية.

وشدد محافظ بورسعيد في ختام المجلس بالمتابعة دقيقة لتنفيذ كافة هذه التوجيهات بما يحقق الارتقاء بالمنظومة الصحية ويخدم أبناء المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المجلس الإقليمي للصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

بالصور

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد