قوافل بالمدارس مع بداية العام الدراسي للكشف المبكر عن أمراض الكلى في بورسعيد

ترأس اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة، والذي يهدف إلى متابعة جهود تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على وضع آليات واضحة لتنسيق الجهود وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور أحمد حسن سالم مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد السباعي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مستشار بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من القيادات الصحية والتنفيذية.

و ناقش المجلس عددا من الملفات الحيوية في قطاع الصحة،والتي تضمنت :

سرعة افتتاح وتشغيل أسرة العناية المركزة بالمستشفى الجامعي (10 أسرة) وبمستشفى الصدر (14 سريرا ) لسد العجز.

كما تم استعراض الحالة الفنية لجهاز الرنين المغناطيسي بمركز بورسعيد للأشعة، مع بحث مقترح ضمه لهيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لصالح المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء عن مرضى زراعة الكلى بما في ذلك إجراء التحاليل الطبية على نفقة التأمين الصحي الشامل.

وفي السياق ذاته أكد على أهمية تفعيل المبادرات الخاصة بتوعية الشباب المقبلين على الزواج لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق، من خلال الفحص الطبي للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية إلى جانب مبادرات تعليمية وتثقيفية لبناء أسرة قوية.

محافظ بورسعيد: يثمن مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية الخاصة بالتوسع في خدمة الطوارئ بالمراكز والوحدات الصحية

وتضمن الاجتماع أيضا بحث آليات تنفيذ التوعية الإعلامية لتفعيل خدمة الطوارئ بالمراكز والوحدات الصحية، بما يساهم في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ بالمستشفيات وخاصة بجنوب بورسعيد مع استمرار نقل الحالات الحرجة للمستشفيات عبر سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة.

كما تقرر تنظيم قوافل طبية في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد للكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي لدى الطلاب مع التركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجا بجنوب بورسعيد.

وثمن محافظ بورسعيد على اليات رفع المستوى الطبي والعلاجي لعدد (3) وحدات صحية بالجنوب لتعمل على مدار الساعة في تقديم خدمات الطوارئ والإسعافات الأولية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود حسين موافقات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بشأن ملف التكليف ودوره في دعم المنظومة الصحية وتوفير الكوادر الطبية اللازمة داخل المحافظة.

كما عرض الدكتور أحمد حسن سالم الخريطة الصحية لبورسعيد، موضحا نطاقها والجهات المشاركة في إعدادها وآلية ربط الوحدات الصحية بالمراكز الطبية بما يعزز كفاءة الخدمات الطبية وتكاملها.

وفي السياق ذاته، قدم الدكتور وليد عبد المقصود عرضا حول موقف الحماية المدنية بعدد من المنشآت الصحية لتشمل مستشفى الصدر، ومستشفى الأسنان، ومستشفى الإرشاد، بالإضافة إلى متابعة الرواكد الخاصة بمديرية الصحة والمخزنة بجراج المديرية وذلك في إطار الالتزام باشتراطات السلامة والحماية المدنية.

وشدد محافظ بورسعيد في ختام المجلس بالمتابعة دقيقة لتنفيذ كافة هذه التوجيهات بما يحقق الارتقاء بالمنظومة الصحية ويخدم أبناء المحافظة.