بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
بـ22 شركة غذائية.. مصر تشارك للعام الرابع في معرض "وورلد فود إسطنبول"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

شهدت مدينة إسطنبول انطلاق فعاليات معرض الأغذية الدولي World Food Istanbul 2025، بمشاركة مصرية متميزة للعام الرابع على التوالي، حيث شاركت 22 شركة مصرية في الجناح المصري الذي تم تنظيمه بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وتستمر فعاليات المعرض على مدار أربعة أيام بمشاركة مئات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات.

وتعكس المشاركة المصرية المتواصلة في هذا الحدث الدولي حرص قطاع الصناعات الغذائية على تعزيز تواجده في الأسواق الإقليمية والدولية، والتواصل مع شركاء محتملين من تركيا، الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، وأوروبا.

وقدمت الشركات المصرية المشاركة باقة متنوعة من المنتجات الغذائية ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق العالمية، شملت: العصائر، صلصة ومركزات الطماطم، الخميرة، المكرونة، منتجات المطاحن، السناكس والمقرمشات، الشوفان، الخضروات والفاكهة المجمدة، التمور، المعلبات، منتجات الألبان والأجبان، البطاطس المجمدة، الشاي والأعشاب، الحلويات، الحبوب والبقوليات، والمربات.

وحضر فعاليات اليوم الأول الوزير المفوض التجاري علي باشا – رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، وهدى درة المستشار التجاري بالمكتب، حيث قاما بجولة للتواصل مع الشركات المصرية المشاركة. 

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وجهاز التمثيل التجاري المصري ومكتب التمثيل التجاري في إسطنبول لتعزيز الترويج للمنتجات المصرية.

كما وجه المكتب والمجلس الدعوة إلى كبرى السلاسل التجارية والشركات التركية لزيارة الجناح المصري والاطلاع على المنتجات، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية في السوق التركي.

جدير بالذكر أن الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى تركيا شهدت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025 لتسجل 57 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 64%.

ويعود هذا الارتفاع إلى المزايا التنافسية التي أتاحتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتي سهلت دخول المنتجات المصرية إلى السوق التركي.

كما تمثل تركيا بوابة استراتيجية نحو أسواق شرق أوروبا بفضل موقعها الجغرافي ومكانتها كمركز لوجستي رئيسي وخطوط الشحن القوية التي تربطها بدول المنطقة.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

أسعار البيض

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

بالصور

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

