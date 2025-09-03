بـ22 شركة غذائية.. مصر تشارك للعام الرابع في معرض "وورلد فود إسطنبول"

شهدت مدينة إسطنبول انطلاق فعاليات معرض الأغذية الدولي World Food Istanbul 2025، بمشاركة مصرية متميزة للعام الرابع على التوالي، حيث شاركت 22 شركة مصرية في الجناح المصري الذي تم تنظيمه بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وتستمر فعاليات المعرض على مدار أربعة أيام بمشاركة مئات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات.

وتعكس المشاركة المصرية المتواصلة في هذا الحدث الدولي حرص قطاع الصناعات الغذائية على تعزيز تواجده في الأسواق الإقليمية والدولية، والتواصل مع شركاء محتملين من تركيا، الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، وأوروبا.

وقدمت الشركات المصرية المشاركة باقة متنوعة من المنتجات الغذائية ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق العالمية، شملت: العصائر، صلصة ومركزات الطماطم، الخميرة، المكرونة، منتجات المطاحن، السناكس والمقرمشات، الشوفان، الخضروات والفاكهة المجمدة، التمور، المعلبات، منتجات الألبان والأجبان، البطاطس المجمدة، الشاي والأعشاب، الحلويات، الحبوب والبقوليات، والمربات.

وحضر فعاليات اليوم الأول الوزير المفوض التجاري علي باشا – رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، وهدى درة المستشار التجاري بالمكتب، حيث قاما بجولة للتواصل مع الشركات المصرية المشاركة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وجهاز التمثيل التجاري المصري ومكتب التمثيل التجاري في إسطنبول لتعزيز الترويج للمنتجات المصرية.

كما وجه المكتب والمجلس الدعوة إلى كبرى السلاسل التجارية والشركات التركية لزيارة الجناح المصري والاطلاع على المنتجات، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية في السوق التركي.

جدير بالذكر أن الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى تركيا شهدت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025 لتسجل 57 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 64%.

ويعود هذا الارتفاع إلى المزايا التنافسية التي أتاحتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتي سهلت دخول المنتجات المصرية إلى السوق التركي.

كما تمثل تركيا بوابة استراتيجية نحو أسواق شرق أوروبا بفضل موقعها الجغرافي ومكانتها كمركز لوجستي رئيسي وخطوط الشحن القوية التي تربطها بدول المنطقة.