«أهلي مزنوش عليّا علشان أتجوز».. أمينة خليل تكشف أسرار زواجها: الحب ممكن يكون عكس شخصيتك
فيدرا تدافع عن منى زكي بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فيلم الست
جدول مباريات الأهلي والزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر
مع انتشار البرد والفيروسات.. علاج احتقان الزور والسعال
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الشباب يشهد احتفالية بطل في رحلة بطل لتكريم متطوعي 57357

وزير الشباب والرياضة
القسم الرياضي

شهد الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، احتفالية "بطل في رحلة بطل " لتكريم متطوعي مستشفي ٥٧٣٥٧ ، والتي تم تنظيمها من خلال ادارة التطوع بالمستشفي واتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب ، بمشاركة متطوعي مستشفي ٥٧٣٥٧ ومتطوعي اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب .

وتناولت الاحتفالية استعراض جهود متطوعي مستشفي ٥٧٣٥٧ ، وما يقدمونه من خدمات لمرتادي المستشفي ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الفعال الذي تقوده مستشفي ٥٧٣٥٧ في العمل التطوعي . 


وفي كلمته ، قال الدكتور أشرف صبحي " نسعى دوما في وزارة الشباب والرياضة إلى نشر ثقافة التطوع بين أوساط المجتمع وخاصة النشء والشباب  لتنمية شخصية الفرد ومن ثم تنمية المجتمع ، ونستهدف تكثيف التعاون بين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الداعمة للتطوع ".

تابع وزير الشباب والرياضة :" سعيد بتواجدي في هذا الصرح الطبي الكبير والذي يقوده قامات كبيرة الاستاذ الدكتور  عمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية ، كما أعرب عن سعادتي بحضور هذه الاحتفالية التي تستهدف تكريم أبطال التطوع ، وما شاهدته خلال استعراض جهود المتطوعين في خدمة مرضى سرطان الأطفال يدعو للفخر".

حضر الاحتفالية  المهندس لطفي البدراوي - الأمين العام للمستشفى، والدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب عضو مجلس ادارة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب ، الدكتور محمد خطاب عضو مجلس ادارة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب  ، الاستاذ سعد نديم عضو مجلس ادارة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب ، بالإضافة إلى لفيف من قيادات المستشفي والمتطوعين .

وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزارة الرياضة

