وزير الشباب يشهد احتفالية بطل في رحلة بطل لتكريم متطوعي 57357

شهد الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، احتفالية "بطل في رحلة بطل " لتكريم متطوعي مستشفي ٥٧٣٥٧ ، والتي تم تنظيمها من خلال ادارة التطوع بالمستشفي واتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب ، بمشاركة متطوعي مستشفي ٥٧٣٥٧ ومتطوعي اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب .

وتناولت الاحتفالية استعراض جهود متطوعي مستشفي ٥٧٣٥٧ ، وما يقدمونه من خدمات لمرتادي المستشفي ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الفعال الذي تقوده مستشفي ٥٧٣٥٧ في العمل التطوعي .



وفي كلمته ، قال الدكتور أشرف صبحي " نسعى دوما في وزارة الشباب والرياضة إلى نشر ثقافة التطوع بين أوساط المجتمع وخاصة النشء والشباب لتنمية شخصية الفرد ومن ثم تنمية المجتمع ، ونستهدف تكثيف التعاون بين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الداعمة للتطوع ".

تابع وزير الشباب والرياضة :" سعيد بتواجدي في هذا الصرح الطبي الكبير والذي يقوده قامات كبيرة الاستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية ، كما أعرب عن سعادتي بحضور هذه الاحتفالية التي تستهدف تكريم أبطال التطوع ، وما شاهدته خلال استعراض جهود المتطوعين في خدمة مرضى سرطان الأطفال يدعو للفخر".

حضر الاحتفالية المهندس لطفي البدراوي - الأمين العام للمستشفى، والدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب عضو مجلس ادارة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب ، الدكتور محمد خطاب عضو مجلس ادارة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب ، الاستاذ سعد نديم عضو مجلس ادارة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب ، بالإضافة إلى لفيف من قيادات المستشفي والمتطوعين .