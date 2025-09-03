أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الأربعاء 3-9-2025

شهدت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، ارتفاعًا في السوق المحلي وكذلك سعر الآوقية في البورصة العالمية.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأربعاء نحو 5463 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء إلى 5008 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأربعاء إلى 4780 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 4097 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء نحو 3187 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء نحو 2731 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 38240 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 169914 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3536.94 دولار سعر البورصة العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.